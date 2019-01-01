Şenol Güneş: Kalbimi burada bırakarak gidiyorum

Beşiktaş'la son maçına çıkan Şenol Güneş, duygusal açıklamalar yaptı.

'in son haftasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de siyah-beyazlıların başında son maçına çıktı. Deneyimli teknik adam son maçı sonrası duygusal açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"4 yıl önce buraya geldiğimde neler konuştuğumuzu hatırlıyorum. O zamanlar mavi bir his vardı içimde şimdi siyah-beyaz. Elbette duygusal olarak bir hikayesi olacak bu 4 yılın."

"Şartlar bizi bugün istesek de istemesek de ayrılık noktasına getirdi. Taraftarın ve yönetimin çok büyük desteği vardı. Herkes aileden biri olarak gördü. Taraftar takımın sahibi, gururu. Onlar bu sahiplenmeyi benden sonra gelecek hocaya da devam ettirsinler."

"Bazı duygusal kırılmalar yaşadık"

"Ufak tefek suçlamalarla, mazeretlerle başarının önüne set koymayalım. Hepimiz bir aileyiz ve düştüğümüz zaman kaldırmayı bilmeliyiz. Bunu da yaptı çoğu zaman taraftarımız ama son zamanlarda istediğimiz sonuçlar çok fazla gelmeyince bazı duygusal kırılmalar yaşadık."

"İkinci yarı 39 puan topladık belki ama daha fazla da toplayabilirdik. İlk yarının son 3 maçında 7 puan kaybettik, bu kayıpları da yaşamayabilirdik."

"Beşiktaş'ın alacağı sonuçlar değildi. Onun dışında da kayıplar yaşadık. Bunu da yönetime veya oyunculara mal etmek doğru değil, bu sonuçların sorumlusu benim."

"Beşiktaş'ın beklediği birinciliği sağlayamayınca ayrılık mecbur oldu, zaten o duyguyu hissettiğim için ayrılma fikrim oluştu. Belki kalsam kötü ilişkiler olabilirdi, ayrılmamız gerektiği hissine kapılmasam devam edebilirdim."

"Artık ayrılık vakti geldi"

"Her zaman samimiyetle işimizi yaptık ve Beşiktaş yönetimi de böyle bir tabloda Milli Takım'a gitmemin doğru olduğunu söylediler. Ben de artık ayrılık vaktimin geldiğini düşündüm. Kalbimi burada bırakarak gidiyorum."

"Stada gelenlerin büyük bir desteği vardı, onlara borçluyum ama ben uzak bir yere gitmiyorum, her zaman onlarla beraber olacağım. Üzüntüleri de sevinçleri de benim ortak değerim olacak."

"Oyuncular sadece başarıya odaklanmalı. Yönetim transfere dikkat etmeli. Camianın beklediği oyun anlayışı yakalandığı zaman taraftar desteği de arkanızda olur ve başarı gelir."

"Sevmek ve sevilmek. Bir insana servetinizi verseniz zorla sevdiremezsiniz. Ben bu yaşta Beşiktaş'ta çok büyük bir değer kazandım. Aynı değeri Trabzon'da da kazandım, orası da farklı değil. Yeter ki siz duruşunuzu bozmayın herkes sizi sever."