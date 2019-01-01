Şenol Güneş: İşimiz kolay değil

Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

'nin EURO 2020 Elemeleri'nde karşılaşacağı Arnavutluk maçı öncesi İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktörü Şenol Güneş, her maça kazanmak için çıktıklarını söyledi. Arnavutluk'u yakından tanıdıklarını onların da kendilerini tanıdığını aktaran Güneş, rakiplerinin kadrosunda İtalya, Yunanistan ve İsviçre liginde oynayan futbolcular bulunduğunu hatırlattı.

Zor bir rakiple oynayacaklarını kaydeden Güneş, "Biz de iyi takımız. Güzel maç olmasını bekliyorum, kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'un bütün maçlarının analizlerini yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Güneş, rakiplerinin defans ve ileride yetenekli ve tecrübeli oyunculara sahip olduğunu söyledi.

Milli takımın ortak değer olduğunu söyleyen Güneş, heyecanının aynı ilk günkü gibi olduğunu belirtti.

Şenol Güneş: Rakibimize saygı gösteriyoruz

Grubun favorisi olarak gösterilen ’ya karşı düşünceleri hakkında soru üzerine Güneş şu ifadeleri kullandı:

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"Biz önce kendimizi iyi görüyoruz. Hepsinden 3'er puan almak istiyoruz. Rakiplerin gücünü veya güçsüzlüğünü ortaya koyan değerler var. O bizi ilgilendirmez. Sadece yarınki maçı kazanmak için oynayacağız. İşin kolay olmadığını biliyoruz, rakibimize saygı gösteriyoruz. Yetenekli ve tecrübeli oyuncuları var. Ancak bizim kazanmaya da ihtiyacımız var."

Milli takımda genç oyuncuların bulunduğunu, hangi oyuncularla başlayacağına yarın karar vereceğini anlatan Güneş, "Ama çıkan her oyuncunun milli takıma hazır olduğunu düşünüyorum. Oyun formatı olarak maç içinde yine değişiklik yapabiliriz Ama başlangıç olarak en iyi silahları kullanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.