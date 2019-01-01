Şenol Güneş: Hiçbir olumsuzluk istemiyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa karşılaşmasından önce basın toplantısı düzenledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri'nde yarın 'ya konuk olacakları maçta güzel futbol oynayıp iyi sonuç almak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, Fransa'ya karşı zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Rakibimiz son dünya şampiyonu. Yarınki maçta güzel futbol oynayıp kendi gücümüzü göstermek ve iyi sonuç almak istiyoruz. Bütün oyuncularımdan en iyi performanslarını göstermelerini bekliyorum. Biz daha gerideyiz, bunu kabul ediyoruz ama en üst düzey futbolu oynamak için sahada olacağız. Kazanır ya da kaybederiz. Beraberlik de bizim için iyi bir sonuç. Bu şekilde dostluk da bozulmamış olur. Bu ikimizin de işine gelir." ifadelerini kullandı.

Müsabaka sırasında güzel bir ambiyans beklediğini ifade eden tecrübeli teknik direktör, "Avrupa'da yaşayan Türk taraftarlara sesleniyorum. Müsabakaya gelenlerin sadece izlemeye ve keyif almaya gelmelerini istiyorum. Rakip üstün olursa onları da alkışlasınlar. Futbolun dostluk, barış, kardeşlik olduğunu hatırlatsınlar. Hiçbir olumsuzluk olsun istemiyorum. Fransız ve Türk taraftarların dostane bir şekilde maçı izlemelerini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İrfan Can Kahveci: "Bu maç bizim için final niteliğinde"

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın önemini vurgulayarak, "Bu maç bizim için final niteliğinde. Her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Yarın da kazanmak için çıkacağız. 'de kazanmıştık. İyi bir ekip olduğumuzu gösterdik. Böyle devam ettirmek istiyoruz." yorumunu yaptı.