Şenol Güneş: "Euro 2020'ye gidecek gücümüz var"

Şenol Güneş, İzlanda karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından konuştu...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan deneyimli teknik adam İzlanda'ya yorgun geldiklerine değinirken, "Her şeye rağmen umudumuz vardı. Buradan üç puan alabilirdik. Maça başlarken tedirginlik yaşadık. Rakip de bunu iyi kullandı. İlk yarının son 10-15 dakikası dengeyi sağladık. Hem rakip kaleye gitmeye hem de rakibi kendi kalemize az getirmeye başladık." dedi.

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Oyuncuların ellerinden gelen çabayı gösterdiğini de belirten Şenol Güneş, "Kaybettiğimiz bir üç puan var. En kötü ihtimalle beraberlik istiyorduk. Ama yarış devam ediyor. Biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na gideceğimizi söylüyoruz. O gücümüz de var." diye konuştu.

" 'yı değil de İzlanda'yı yenseydik daha iyi olurdu"

Grupta öncelikli rakibin İzlanda olduğuna tekrar değinen Güneş, şöyle devam etti: "Bu bir maraton. Fransa, ve İzlanda olarak görünen yarışta Fransa'yı daha önde görüyorduk. Fransa'yı değil de İzlanda'yı yenseydik daha iyi olurdu."