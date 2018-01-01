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Şenol Güneş: "Durumdan kimse memnun değil"

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa maçının ardından takımın durumundan kimsenin memnun olmadığını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah beyazlıların Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olduğu maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Puan tablosundan memnun olmadığını söyleyen Güneş, "Bu skor da kötü bir durum.İlk yarıda düşündüğümüz oyunun çok altında kaldık. Olumsuz taraflarımız, hatalarımız çok fazlaydı. Rakip geldiğinde atakları bitirebildi, biz gittiğimizde bitiremedik. Top kayıplarımız çok fazlaydı, kopmalar fazla oldu. 2-1'den sonra beraberliği yakalayabilirdik ama olmadı. Bizim için iyi bir durum değil." dedi.

Ligin ilk yarısında ortaya koydukları oyundan memnun olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, şu sözlerle devam etti:

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"Bunu aşabilmek için çok çalışmamız lazım. Hem oyun olarak hem kadro olarak daha üst seviyeye çıkmamız lazım. Şu anki durumdan kimse memnun değil. Çok hata yaparsanız alacağınız puan az olur."

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