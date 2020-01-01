Şenol Güneş: Deplasmanda beraberlik çok kötü değil

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan deplasmanında alınan golsüz beraberliği değerlendirdi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Şenol Güneş, "İlk maça göre daha olumluyduk. Hem sahadaki duruşumuz hem de oyunumuz daha iştahlıydı. Memnunum. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra arayışlarımız vardı. Ama rakip tamamen savunmaya çekilmişti. Bir iki tane savunma arkasına sızma girişimimiz vardı, ama topla buluşturamadık. Bizim için kaybedilen iki puan oldu. Mümkün olduğunca oyuncuları görmek istedim. Elbette maçları kazanmak için de sahaya çıktık. Ama sonuç alamadık. Deplasmanda beraberlik çok kötü değil. Bizim kaybımız içerde Macaristan'a kaybetmek oldu. Bugün kazanabilseydik o maçı telafi etmiş olacaktık" dedi.

"Orkun sahada ne yaptığını biliyor"

Oyuncuların performansı hakkında da konuşan Şenol Güneş, "Cengiz tempo olarak daha kendini bulamadı. Bu da normal. Takımlarında idman yapıp maç oynayamayan oyuncuların performansının ne olacağını bilemiyoruz. Ekim ayına kadar herhalde bunu görme şansımız olur. Orkun ne yaptığını biliyor. Yetenekli bir oyuncu. Maç içinde de gayet iyi çalıştı. Genel olarak tüm oyuncularımın niyetinden memnunum ama özellikle oyunun son bölümünde yeterince verim alamadık. Üçüncü ve dördüncü maçların kadrosu hakkında şimdi konuşmak doğru olmaz. Daha bir ay var"