Şenol Güneş: Daha farklı kazanabilirdik

Şenol Güneş, Fransa galibiyetinin ardından oyuncularını övdü ve skorun daha farklı olabileceğinin altını çizdi.

A Milli Takım, son dünya şampiyonu ’yı tarihinde ilk kez yenip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda liderliğe yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, Fransa galibiyetiyle teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2019 yılındaki beşinci maçını da kazandı. Milliler, ikinci kez takımın başına geçen Güneş yönetiminde üst üste beşinci galibiyeti aldı.

Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, tarihi galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in açıklamalarından öne çıkan detaylar:

"Mutlu olmak için umutluyduk. Bu takım hem umut hem mutluluk versin diye burada. Bunu hayata geçirmek hepimizi gururlandırıyor. Taraftar müthişti, bu ambiyansta oynamak daha keyifli. Rakip zaten güçlü, motivasyon kolaydı. Dünyanın neresinde olursa olsun Türk insanının takımla aynı duyguyu paylaştığını biliyorum. Dua, gayret, umut, sahada bir sinerji oluşturdu. Kazanarak çıkacağımızı söylemiştik. Farklı da bitebilirdi ama yenecek golle dönebilirdi. Oyun başından sonuna disiplinimiz vardı. Sıcaklıktan onlar kadar etkilendik ama ayakta kaldık. Heyecanımız, coşkumuz doğruydu. Kısa sürede uzun yol gidip İzlanda ile oynayacağız. Galibiyeti kutlayabiliriz ama bir yarış daha bekliyor."

"Geçmiş istatistikler, artılar, eksiler, geride kalıyor. Bu rakip uzun zamandır ilk kez yenildi. Uzun yıllardan beri üçüncü kez kaybediyor. Hepsi bitti artık, bunlar işin muhabbeti. Üç puan aldık, lideriz. İzlanda'yı yener veya berabere bitirirsek bu iş kârlı olur."

"Bu taraftarın sıcak ilgisi, sevgisi, desteği bize olumlu olarak yansıdı, rakibe baskı yarattı. Bu her alanda böyle. Türk insanının ötekileştirmeden, kucaklayarak başaramayacağı iş yok. Bu işin sportifin yanında kültürel etkisi de var. Sahadaki güzel duruşumuzu gösterirsek her işi başaracağımızı düşünüyoruz. Avrupa Şampiyonası'na o yüzden gitmemiz lazım. Dünya Kupası'na da katılmalıyız. Daha işin başındayız. Bu bizim ortak hedefimiz, hayalimiz. Her kesimden herkesin katkısı var. Kimin az çok yaptığı önemli değil. Bu işi birlikte yapmayı öğrenirsek çok daha güzel günler olur. Üreten ve yıldızları olan bir takımı yendik, oralara daha gelmedik biz, sadece maçı kazandık."