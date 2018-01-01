Şenol Güneş: Bu maçı unutup lige döneceğiz

Malmö karşısında alınan yenilgi sonrası konuşan Şenol Güneş, sakinliklerini koruyamadıklarını ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Malmö'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş, aldığı bu sonuçla turnuvaya grup etabında veda ederken Şenol Güneş maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulunan Güneş, ''Tabii üzgünüz çünkü iki maçta da kazanmamız gereken bir rakibe karşı turu verdik. Bugün maça iyi başladık, sonrasında oyuna ortak olmaya çalıştılar ama pozisyon olarak sadece duran topla etkili oldular onun dışında üstünlük bizdeydi. 10 kişi kaldıktan sonra bile oyuncular iyi niyetle mücadele ettiler ama golü bulamadık ve turu rakibe verdik.'' şeklinde konuştu.

Lige odaklanmaları gerektiğini dile getiren Şenol Güneş, ''0-0 olmasına rağmen sakin değildik. Özellikle ilk yarıda pozisyonlar sonrası gelmeyen gol nedeniyle panik yaptık. Onlar sakin kalarak golü buldular, turu geçtiler. Artık bu maçı bırakıp lige döneceğiz. Tabii ki üzüntü verici bir sonuç Avrupa'dan elenmek. Bu maç bizim için bitti. Kötü bitti çünkü hala eleyebileceğimizi düşündüğümüz bir maçtı. Yarından itibaren ligdeki maçımıza hazırlanmaya başlayacağız.'' dedi.