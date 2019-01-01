Şenol Güneş: Avrupa'da sorumluluk Galatasaray'da

A Milli Futbol Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluk yarışı hakkında görüşlerini dile getirdi.

Beşiktaş'ta 4 sezon görev yaptıktan sonra A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Şenol Güneş, Süper Lig'de yeni sezonu değerlendirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportajda, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın takımda yabancılık çekmeyeceğini kaydetti:

"Abdullah Avcı ile ligde Beşiktaş'la yarışırken rakip olduk. Ligde son yıllarda çok başarılı bir antrenör, başarılarını kimse inkar edemez. Daha önce İstanbulspor'da kısa süre beraber olduğum bir oyuncuydu.Karakter olarak da Beşiktaş'a uygun olduğunu düşünüyorum. Efendi, saygıdeğer ve işini çok seven birisi. Başarılı olacağını düşünüyorum ve başarılı olmasını da bekliyorum."

Haberin devamı aşağıda

"Beşiktaş şampiyonluğun doğal adayıdır"

Şenol Güneş, 2019-20 Süper Lig sezonunda, Beşiktaş'ın doğal şampiyonluk adayı olduğunu belirterek, " , Şampiyonlar Ligi'ne hazırlandığı için daha farklı transferler yapıyor. eksikleri itibarıyla transferler yapıyor. Beşiktaş da aynı şekilde. 'un da iyi bir kadrosu var. Yusuf'u kaybetmesinerağmen yeni oyuncular aldı. Gördüğüm kadarıyla şampiyonluk yarışında olabileceğinihissettirmek istiyor. Beşiktaş zaten göreve geldiğim ilk gün de söyledim, her büyük takımda olduğu gibi onlar da şampiyonluk yarışının da doğal adayıdır, isimleri yeter. de şampiyonluğu zorlayacaktır" açıklamasında bulundu.

"Sorumluluk Galatasaray'da"

Avrupa'da bu sezon ülkemizi temsil edecek olan takımlar hakkında da konuşan Güneş, "UEFAAvrupa Ligi'nde iyi bir başlangıç yaptı. İlk defa katıldığı bir kupada moral, güven ve tecrübe kazandı. Trabzonspor, geçen sene iyi bir kadro oluşturdu. Bu sene de iyi bir başlangıç yapmasını bekliyorum. Değişim var ama çok köklü bir değişim yok. Beşiktaş da AvrupaLigi gruplarına direkt katılacak. O da başarılı olacak inşallah, daha rakipleri de belli olacak. Şu anki takımlarımıza baktığımızda Avrupa kupalarında yarışmaya hazırlar. Burada en büyük sorumluluk Galatasaray'a düşüyor, çünkü Şampiyonlar Ligi çok önemli. En üst seviyede bir yarışma. Dünya Kupası milli takımlar için neyse, Şampiyonlar Ligi de kulüpler için çok önemli bir turnuva diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Trabzon'dan gitmek zorunda kaldım"

Şu an teknik direktörlük kariyerine yeni başlayan bir antrenör olsa, Avrupa'ya giderek kariyerini sürdürmek istediğini belirten Şenol Güneş, "Bu işe yeni başlasam Avrupa'ya gidip başarılı olurumdiye düşünüyorum ama işin sonuna geldik. Futbolculuğu da kalecilik dönemimde geç devreye soktum. Aynı şekilde antrenörlük olarak da son dönemlerimde bir çizgi yakaladım. 2002'de Dünya Kupası'ndan sonra gidebilirdim. Ancak çalıştığım ve yaptığım iş itibarıyla hep bir kulüpte kalma imkanım oldu, o da en çok Trabzonspor oldu. Ben Trabzonspor'dan dışarıya pek gitmedim. Gitmek zorunda kaldım. Trabzonspor'dan ayrılışım hep öyle oldu, ben kendim buradan gideyim demedim. Oyuncuyken de benTrabzonspor'dan ayrılmadım" diye konuştu.