Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşma izleyecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşmayı yerinde takip edecek.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Şenol Güneş, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları ile milli futbolcuların son durumunu görmek için aralarında UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA 'nden karşılaşmaların da olduğu dört maçı yerinde izleyecek.

Şenol Güneş'in takip edeceği maçlar ve programları yerel saatle şöyle:

15 Eylül Pazar:

14.30 Anderlecht-Antwerp ( 1. Ligi)

17 Eylül Salı:

21.00 - (UEFA Şampiyonlar Ligi)

18 Eylül Çarşamba:

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18.55 - (UEFA Şampiyonlar Ligi)

19 Eylül Perşembe:

21.00 -Medipol (UEFA Avrupa Ligi)