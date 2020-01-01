Güneş'ten Arda Turan tepkisi: "Sahip çıkılmadı"

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, gündem hakkında yorumlarda bulundu.

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki gelişmeleri yorumlarken; hakkındaki eleştirilere de yanıt verdi.

CNN Türk yayınına katılan Güneş, uzun süre milli takımdan uzak kalan ve tartışmaların odağında kalan Arda Turan hakkında "Oyuncuya sahip çıktığını düşünenler gerçekten oyuncuya sahip mi çıkıyor yoksa kendisini mi öne çıkarıyor. Öyle olsaydı Maradona'ya sahip çıkan insanlar Arda Turan'a da sahip çıkardı. Maradona ve Pele büyük futbolcular. Ama Arda da büyük. Marka değeri var" ifadelerini kullandı.

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Milli takımla olan hedeflerine de değinen deneyimli teknik adam, "Önde başarılı olacak bir turnuvası var bu grubun. Yani kendileri için hedef seçecek çok büyük bir turnuva var. Hayatlarında miras olarak bırakılacak değerler var. Bu Avrupa Şampiyonası'nda oynanacak oyun çok önemli. Ayrıca Dünya Kupası'na katılmamız da önem arzediyor. Biz bunu yapacak güçte olduğumuzu düşünüyoruz. Biz bunun için yola çıktık. Bunu yapacağız, birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Ülke futbolunun ilerleme kaydettiğinin de altını çizen Güneş, "Bakın Joachim Löw 14 senedir 'nın başında. Bunu milli takım için demiyorum sadece burası daha az diğerlerine nazaran; kulüplerde yılda bir, ayda bir, üç ayda bir, 30 günde bir, günde bir değişiklik oluyor. Bunlar hep konuşuluyor, spekülasyon oluyor. 'a Abdullah Avcı geldi, Beşiktaş'a Sergen geldi. Bir ay sonra gidecek mi, kalacak mı bilmiyoruz. Bu nasıl bir şeydir? Kalacaksa nasıl kalacak?" diyerek istikrarsız yaklaşımları eleştirdi.