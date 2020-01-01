Şenol Güneş: Arda Türkiye'nin bir numaralı oyuncusu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arda Turan'ı ihtiyacı olursa A Milli Takım'a alabileceğini açıkladı.

2016 Avrupa Şampiyonası'nın ardından 'ye de katılacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, röportajlarına devam ediyor.

Deneyimli teknik adam Sabah Gazetesinden Sonat Bahar'a konuştu;

"Kendini yönetme sanatı çok önemli"

"Futbolcu, sahaya çıkarken yönetildiğini bilecek. Saatlerce çalışmak zorunda, evinden, ailesinden ayrı kampta kalmak zorunda, tüm bunlara göğüs germeyi bilmek gerekiyor. Hem hayatımı yaşayacağım, hem eğleneceğimle olmuyor. Kazandığın parayı ticarete yönlendirmek de doğru değil, senin işin o değil, senin işin futbolculuk. Önceliğin futbol. Ev de önemli, oyuncunun huzuru olmadığında o yansıyor. Ne kadar güçlü olursan ol, ne kadar başarılı olursan ol yalnızsın. Tüm kalabalıkların içinde yalnız olduğunu bileceksin ve yalnız kaldığın zaman da kalabalıkta olmanın dengesini kuracaksın. Kendini yönetme sanatı çok önemli. Her sorun çözülebilecek sorundur yeter ki kendini değiştir."

"Ben yakışıklıyımdır"

"Oyuncuyken en iyi giyinen de seçiliyordum. Saçlarımız uzundu, favoriler vardı, İspanyol paçalar... Moda benim için içine doğduğu gibi yapmaktır. Kabul gören bir şey olması doğrudur. Benim de kabul görmeyen hiçbir şeyim yoktur. Bana kıyafetle ilgili eleştiri yapanlar, başarılı olamayacağımı söyleyenler başarılı olunca, belki buradan vururuz dediler. Şekil olarak çok çirkin görünüyorsan işini de iyi yapıyorsan, sempatik de bulabilirler. Niyet meselesidir. Kaldı ki ben de yakışıklıyımdır (gülüyor). Dünya Kupası'nda takım elbise giydim. Eşofman giyenler bile vardı ama başarılı olunca onun üzerinden vurmak isteyenler oldu. Bir de kamplarda 55 gün kaldık ve beş kilo zayıfladım. Takım elbiseleri buradan götürdüğümüz için, ben de kilo verince biraz bol görünmüş olabilir. Rengi belki beğenmediler. Ama bunlara hiç aldırmam."

"Bizi yumurta gibi birbirimize vurdurmak isteyenler var"

"Mustafa Denizli ve Fatih Terim'le arkadaşız. Rekabet tabii ki olacak. Futbol bir yok etme savaşı değil, en iyisini ortaya koyma savaşı. Bu birbirini besleyen şey. Biz gerginlikten beslenmek istiyoruz ve zarar ediyoruz. Bizi yumurta gibi birbirimize vurdurmak isteyenler var. Bırakın bunu ya! Sen bunları omlet yap, sahanda yumurta yap ama kırıp da yok etme. Bunlara ihtiyacın var. Bizim daha fazla antrenör çıkarıp, uluslararası alanda yarışmamız gerekiyor. Bu işe başlarken de Fatih Hoca'yla, Mustafa Hoca'yla da konuştum. Tüm antrenörlerle konuştum. Bir kompleks yapmaya gerek yok. Türk futboluyla ilgili neler yapabiliriz diye bizim adım atmamız lazım. Bu birliği sağlarsak, topluma da örnek oluruz. Sokakta büyüdük, tesadüfen geldik, oyuncu ve antrenör olduk. Bunu daha iyi yapalım. Bugün Türk futbolu bir noktaya geldi, daha iyi yerlere gelsin diye bir arada olmalıyız."

"Arda 'nin bir numaralı oyuncusu"

"Arda, Caner, Gökhan hepsi oynayabilir. Ama fikirler vardır bir de bunların uygulanabilir halleri vardır. Ben şimdi Emre ve Burak'ı aldım o grup içinden... İhtiyaca göre alırsın ama aldın mı oynatmak gerekiyor. Ama aldıklarının sayısı çok olursa takımın bütünlüğü bozulur, o zaman eskiyi devam ettirmiş olurum. Arda düşündüğüm, takip ettiğim bir oyuncu. Türkiye'nin bir numaralı oyuncusu, iyi oynarsa, ihtiyacım olursa alırım. Peşin bir hükmüm yok kimseye karşı. Alacağım garantisi demek değildir bu..."