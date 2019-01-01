Şenol Güneş: Abdullah Avcı'nın niyeti kötü değildi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Abdullah Avcı’nın kendisi hakkında yaptığı açıklamalar için ‘Niyeti kötü değildi’ dedi.

Fanatik’e açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, “Abdullah Avcı öğrencim. O bana saygı duyar, ben de onu severim. Kesinlikle o açıklamayı kötü niyetle yapmadı. Kendisini savunma ihtiyacı duydu. Oysa buna ihtiyacı yoktu. Savunmayı yanlış yere getirirseniz durum tespitini yanlış yaparsınız ve toparlayamazsınız” diye konuştu.

Avcı’nın açıklamalarıyla kendisini savunduğunu ancak buna ihtiyacı olmadığını söyleyen Güneş, “Çünkü oraya girersen, çıkamazsın. O laflar şu an olduğu gibi başka yere gelir. Ben de kendime kimi zamanlar ‘neden bunu dedim?’ diye soruyorum! Beşiktaş geçen sezon neyi, nasıl yaptı? Ben bu soruların cevaplarını istediğiniz kadar anlatırım. Fakat ‘Başarısızlık benim’ dedim. Ötesi yok. Çünkü takımı ben yönetiyorum. Benim üstümde kim var? Başkan ve yönetim... Sıralama belli: Yönetim-teknik adam-oyuncu... Bu düzeni bozmayacaksın. Bozduğun zaman, başka yere gidersin. Savunmaları yanlış yere getirirseniz durum tespitini de yanlış yaparsınız ve toparlayamazsınız” dedi.

Abdullah Avcı ne demişti?

Avcı, UEFA ’ndeki Wolverhampton maçının ardından “Diyorlar ki bekler neden ileri gitmiyor. Geçen sezon Adriano, Caner, Gökhan toplam 3 gol katkısı yaptı. O oyun, sağlıklı bir oyun değildi” ifadelerini kullanmıştı.