Şenol Güneş: Abdullah Avcı bana saygısızlık yapmaz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş milli maçlar öncesi basın toplantısı düzenledi.

Cuma akşamı Arnavutluk ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. Gündemdeki konuları değerlendiren deneyimli teknik adam, 'nin şansını değerlendirdi. Güneş'in açıklamaları şöyle;

"Önceliğimiz Arnavutluk maçı olacak. Kalan 4 maçta en önemli maçımız bu olacaktır. Kendi sahamızdaki iki maçı kazandığımız zaman şampiyonaya gideceğimizi düşünüyoruz. Arnavutluk, Avrupa'nın önemli liglerinde iyi oyuncuları olan bir takım."

"27 kişilik kadro açıkladık. Dorukhan ciddi bir sakatlık geçirdi. Abdülkadir, Cengiz, Hasan Ali de aynı şekilde sakat. Geçmiş olsun, Allah şifa versin."

"Tüm Türkiye'nin mutlu olacağı bir takım yaratmak istiyoruz. Sıcak bir hava, aile havası var. Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Halkımız da bunları bizde gördüğü için sahipleniyor. Konya'da, Eskişehir'de, Antalya'da Türkiye'nin neresi olursa olsun Milli Takım'a hep sıcak bakılır. Taraftar profilini değiştirmek zaman alır. Hem Anadolu'yu görmek, hem İstanbul'da olmak istiyoruz."

"Suat Serdar için görüşmeler yaptık. Hem babasıyla, hem de kendisiyle görüştük. Suat için 'nin maçlarına gittim. Evraklarını bekliyorduk. Milli Takımı'na alınmayacağı söyleniyordu. Demek ki o tarafı seçti."

"Şükrü Saracoğlu'nda kenardaydım. Bir olay oldu, benim için olay kapandı. Her maça gidiyorum. Hiçbir olumsuzluk yok. Kadıköy semtinde yaşıyorum. O maçta yapan kim yaptıysa onun yanlışıdır. Ülker Stadı’nda seyircinin desteği ve Milli Takım'ın iyi oyunuyla örnek olalım."

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"Abdullah Avcı'nın söylediği ifadeler bana söylenmiş değildir. Kendisi benim öğrencimdir saygısızlık yapacağını düşünmüyorum."

"Caner Erkin istikrarsız gidiyordu, hücum olarak iyi maçları vardı. Caner'in sorunlarını hallettiği zaman, kendini futbola verince çok faydalı olur. Şu an Milli Takım için düşünmüyoruz ama yarın olabilir."

"Burak Yılmaz şu ana kadar beklediğimin çok altında kaldı. Cenk de antrenmana çıkıyor ama oynamıyor. Burak da hazır değil, Cenk de hazır değil."