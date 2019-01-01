Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başına geçiyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmek için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Beşiktaş'taki dördüncü sezonunu geçiren ve siyah-beyazlı ekibe şu ana kadar iki lig şampiyonluğu kazandıran Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başına geçiyor.

TRT Spor'un haberine göre deneyimli teknik adam, A Milli Takım ile anlaşmaya vardı. Güneş, sezon sonuna kadar Beşiktaş'la A Milli Takım'ı beraber çalıştıracak. Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda Beşiktaş'taki kontratı sona eriyor.

Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşayan takımın başında yer alıyordu.

Öte yandan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 73 yaşındaki Mircea Lucescu'nun da kısa süre içinde A Milli Takım'dan gönderilmesi bekleniyor. A Milli Takım'ın başında toplam 17 maça çıkarken bu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.