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Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başına geçiyor!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmek için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Beşiktaş'taki dördüncü sezonunu geçiren ve siyah-beyazlı ekibe şu ana kadar iki lig şampiyonluğu kazandıran Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başına geçiyor.

TRT Spor'un haberine göre deneyimli teknik adam, A Milli Takım ile anlaşmaya vardı. Güneş, sezon sonuna kadar Beşiktaş'la A Milli Takım'ı beraber çalıştıracak. Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda Beşiktaş'taki kontratı sona eriyor.

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Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşayan takımın başında yer alıyordu.

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Öte yandan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 73 yaşındaki Mircea Lucescu'nun da kısa süre içinde A Milli Takım'dan gönderilmesi bekleniyor. A Milli Takım'ın başında toplam 17 maça çıkarken bu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

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