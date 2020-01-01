Şenol Fidan: Üzerimizde kara bulutlar dolaşıyor

Göztepe karşısına Beşiktaş'ın başında çıkan teknik adam, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonraki ilk maç olan mücadelesine Şenol Fidan yönetiminde çıktı.

Siyah beyazlılar rakibinin yeni stadının açılış maçında 2-1'lik mağlubiyet aldı.

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Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Fidan "Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Buraya bir çıkış aramak için gelmiştik. Göztepe'nin yeni yarattığı ambiyansla baskı yaratacağını biliyorduk. Kaptırdığımız bir toptan gol yedik. Oyuncu arkadaşlarımızın 90 dakika boyunca iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Karakter ortaya koydular. Ama son maçlardan kalan bir kırılganlık var. Bunu mazeret olarak söylemiyorum ama hakem arkadaşlar biraz enteresandı. Bir şeyleri vermemek için direniyorlar. Burak'ın yakaladığı bir pozisyon var. Belki atsa daha farklı olabilirdi. Üzerimizde kara bulutlar dolaşıyor. Bunu da bu oyuncular dağıtacak. Her şey bir galibiyete bakıyor. Önümüzdeki haftalarda bunu dağıtacağız" şeklinde konuştu.

"Douglas daha sağlıklı durumdaydı"

Kadro seçimine de değinen Fidan "Gökhan Gönül kadromuzdaydı. Dün idmana çıkmamıştı, buna rağmen oynatmayı düşünüyorduk. Sabah kahvaltıya kalkamadı. Bunun üzerine Douglas ile motivasyon konuşması yaptık. Daha sağlıklı olduğu için onu oynattık. Caner'in oynadığı maç sayısı ve aldığı yükten dolayı bir sakatlığı vardı. Buna rağmen fedakarlık yaparak oynadı" ifadelerini kullandı.