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Şener Özbayraklı, Galatasaray yolunda

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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gerçekleşmesi planlanan Tolgay - Şener transferi gerçekleşmeyince devreye Galatasaray girdi.

Bir türlü gerçekleşmeyen Şener Özbayraklı - Tolgay Arslan takası için bu kez Galatasaray devreye girdi.

Milliyet'te yer alan habere göre menajeri ve ailesinin yönlendirmelerinden sonra Beşiktaş'a gitmekten vazgeçen Şener, Galatasaray'a "Beni alın" mesajı gönderdi.

Galatasaray cephesinden de bu mesaja olumlu yanıt geldi.

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Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki oyuncunun, lig bitiminde sarı kırmızılı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.

 

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