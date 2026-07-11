Senegalli yıldız, kadro oluşumuna müdahale ettiği yönündeki söylentileri yalanladı

Senegal milli takımının yıldızı Kalidou Koulibaly, Teranga Aslanları’nın Belçika’ya 2-3 yenilerek Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından sessizliğini bozdu.

Senegal, Belçika karşısında 2-0 öne geçerek 16 turuna yükselmeye çok yaklaşmıştı, ancak Avrupa ekibi normal sürenin bitimine yaklaşık 4 dakika kala skoru tersine çevirdi.

Koulibaly, X sitesindeki hesabından yayınladığı açıklamada şunları söyledi: “Sizi bizimle gururlandırmak, o anları yeniden birlikte yaşamak ve ülkemiz için Dünya Kupası rüyasını olabildiğince uzun süre devam ettirmek istiyorduk. Ne yazık ki, beklentilerimizin ve hedeflerimizin karşısına çıkamadık.”

Oyuncu, “Her şeyden önce, güveniniz, sevginiz ve sarsılmaz desteğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu takımı son ana kadar sırtınızda taşıdınız. Siz bu etkinliğin seviyesindeydiniz, ancak biz maalesef yeterli olamadık” diye ekledi.

“Kaptan olarak, bu elenmenin tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Sorumluluğun bir kısmını biz de üstleniyoruz; bu macerayı sürdürmek için gereken seviyede değildik ve bu gerçeği alçakgönüllülükle kabul etmeliyiz” diye vurguladı.

Ayrıca, “Bu milli takıma duyduğunuz sevginin bir göstergesi olan üzüntünün ve meşru eleştirilerin boyutunun farkındayım; ancak buna karşılık, elenmemizin ardından sporun sınırları dışına çıkan sözler söylendi ve yazıldı. Senegal’in renklerini savunmayı bir onur meselesi haline getiren bu adamların onurunun lekelenmesine izin veremem” dedi.

Ayrıca, “Hatalarımıza rağmen, bir şeye tanıklık edebilirim: bağlılığımız ve birlikteliğimiz; bu formaya olan sevgimiz hiçbir zaman zayıflamadı. Takımımız ilk günden son güne kadar kenetli, dayanışmalı ve son derece profesyonel kaldı” diye ekledi.

“Takım arkadaşlarımın dürüstlüğü haksız bir şekilde sorgulandığında, onları savunacak ilk kişi her zaman ben olacağım. Ayrıca tartışma konusu olan bir nokta hakkında çok net olmak istiyorum: Hiçbir oyuncunun milli takıma çağrılması konusunda karar vermedim. Hiçbir oyuncunun ‘Aslanlar’a katılmasını engellemedim ve kimsenin kadrodan çıkarılmasını talep etmedim” dedi.

"Teknik direktör, sportif kararlarından her zaman ve tek başına sorumludur. Kadro çağrıları, takım dizilişi ve teknik seçimler tamamen ona aittir. Biz bunları her zaman saygıyla karşıladık ve oyuncular hakkında kesin bir şekilde konuşabilirim çünkü onların günlük yaşamlarını paylaşıyorum. Onların fedakarlıklarını, sakatlıklarını, şüphelerini ve bu formaya olan sevgilerini biliyorum. Gerektiği her an onları savunmaya devam edeceğim."

Ve şöyle devam etti: “Bu elenme acı verici, çok acı verici. Ancak bu, bu neslin Senegalli futbolu için inşa ettiği her şeyi silmemeli.”