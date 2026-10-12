Bir Senegal kaynaklı haber, Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili olarak Senegal ile yaşanan hukuki anlaşmazlık kapsamında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi önünde gerçekleştirilen duruşmada, Fas açısından "geri adım" olarak nitelendirdiği gelişmeler yaşandığını iddia etti. Söz konusu haber, "kapalı bir oturumdan sızan bilgiler" olarak tanımlanan verilere dayandırılıyor ve ayrıntılarına ilişkin resmi bir teyit yapılmadı.









Senegal merkezli "Seni News" sitesi, İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılan duruşma sırasında Fas tarafının, finalde yaşanan olaylara dair farklı bir anlatım sunmak amacıyla Kongolu hakem Jean Jacques Ndala'ya atfedilen ikinci bir rapora dayanmaya çalıştığını öne sürdü.

"Seni News"in aktardığına göre, hakemin resmi raporunda maçın 97. dakikada durduğu ve yaklaşık 12 dakika sonra oyunun yeniden başladığı belirtiliyor; ancak siteye göre raporda Senegal Millî Takımı'nın sahadan çekildiğine ya da maçı kaybetmiş sayıldığına dair herhangi bir ifade yer almıyor.

Site, Afrika Futbol Konfederasyonu temsilcilerinin, baştan itibaren "uydurma" olan bu ikinci raporun varlığına dair sorular yönelttiğini ve duruşma sırasında yaşanan tartışmanın ardından bu yolun müzakerelerin dışında bırakıldığını iddia etti.

Site ayrıca Fas tarafının savunmasının, hakem Ndala'nın, Afrika Futbol Konfederasyonu Hakem Komitesi Başkanı olan vatandaşı Olivier Savari'den etkilenmiş olabileceğine dair sorular gündeme getirdiğini, ancak raporunda bu iddianın doğruluğunu kanıtlayan kamuya açık bir delil sunmadığını belirtti.

Buna karşılık site, Senegal tarafının savunmasının, yolsuzluk ya da kötü niyet kanıtlanmadığı sürece maçın olgularına ve sonucuna ilişkin hakem kararlarının kesinliğine dayanan "saha gerçeği" ilkesine sıkı sıkıya bağlı kaldığını aktardı.

Bununla birlikte, Senegal merkezli sitenin kapalı bir oturumdan sızdığını söylediği bilgiler çerçevesinde aktardığı ayrıntılar, kendi anlatımı kapsamında kalmaya devam ediyor ve teyit edilmiş olgular ya da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden çıkmış bir karar olarak değerlendirilemez.

İki taraf arasındaki anlaşmazlıkta belirleyici olacak olan, mahkemenin nihai kararı olmaya devam ediyor.