Senegal'den Diagne açıklaması geldi

Senegal Futbol Federasyonu, milli maçta sakatlanan Mbaye Diagne'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

'in Mali ile oynadığı hazırlık mücadeledesinde sakatlanan Mbaye Diagne’nin omzunda çıkık olduğu açıklandı.

Bir pozisyonda topa kafa vurmaya çalışırken omzunun üzerine düşen yıldız oyuncu maça devam edememiş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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Konuyla ilgili instagram hesabından bir paylaşım yapan Diagne, "Elhamdülillah iyiyim, Allah beni seviyor" ifadelerini kullanarak sarı kırmızılı taraftarların yüreğine su serpmişti.

Senegal Futbol Federasyonu da Diagne’nin son durumu hakkında açıklama yaparken, akromiyoklaviküler eklem çıkığı teşhisi, yani kürek kemiği ile köprücük kemiğinin bağlanma bölgesinde birinci aşama çıkık tespit edildiği bilgisini verdi.

Diagne'nin son durumu doktorlarının tetkiklerin ardından belli olacak.