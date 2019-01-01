Senegal'den Diagne açıklaması geldi
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AA
Senegal'in Mali ile oynadığı hazırlık mücadeledesinde sakatlanan Mbaye Diagne’nin omzunda çıkık olduğu açıklandı.
Bir pozisyonda topa kafa vurmaya çalışırken omzunun üzerine düşen yıldız oyuncu maça devam edememiş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Yakın dönemin unutulmaz forvet ikilileri
Konuyla ilgili instagram hesabından bir paylaşım yapan Diagne, "Elhamdülillah iyiyim, Allah beni seviyor" ifadelerini kullanarak sarı kırmızılı taraftarların yüreğine su serpmişti.
Senegal Futbol Federasyonu da Diagne’nin son durumu hakkında açıklama yaparken, akromiyoklaviküler eklem çıkığı teşhisi, yani kürek kemiği ile köprücük kemiğinin bağlanma bölgesinde birinci aşama çıkık tespit edildiği bilgisini verdi.
Diagne'nin son durumu Galatasaray doktorlarının tetkiklerin ardından belli olacak.