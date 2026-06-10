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Senegal maçı öncesinde... Deschamps, Kondé'ye disiplin cezası verdi mi?

Fransa - Senegal
Fransa
Senegal
Dünya Kupası
D. Deschamps
J. Kounde
Fransa
Senegal
ABD

Kuzey İrlanda maçında oyundan alındı

Çarşamba günü yayınlanan bir haber, Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'ın, önümüzdeki Salı günü Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda iki takımın ilk maçı olan Senegal karşılaşması öncesinde, Barcelona oyuncusu Jules Koundé'ye bir ceza verdiğini ortaya çıkardı.

Pazartesi günü Fransa'nın Kuzey İrlanda'ya karşı oynadığı maçın (3-1) ilk yarısında Didier Deschamps'tan azar işitmesine rağmen, bazılarının tahminlerinin aksine Kondé disiplin cezası olarak oyundan çıkarılmadı.

"L'Équipe" gazetesine göre, Barcelona'nın savunma oyuncusu ikinci yarıda sakatlığı nedeniyle Malo Justu ile değiştirildi.

Gazete, Kondé'nin durumunun Fransa'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olan Senegal karşılaşması öncesinde endişe verici olmadığını vurguladı.

 Bununla birlikte, eski Bordeaux oyuncusunun Perşembe günü Boston'da yapılacak antrenmana katılıp katılmayacağı takip edilmeye devam edilecek.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
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Senegal
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