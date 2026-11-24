Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) yaklaşık 10 aylık tartışmanın ardından Senegal'i Fas yerine 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu ilan eden tarihi kararına ilişkin resmi tutumunu açıkladı.

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CAF, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararına saygı duyduğunu vurgulayarak bu kararın uygulanması için gerekli tüm adımları atacağını belirtti.

Bugün, salı günü verilen karara ilişkin CAF'ın ilk açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Senegal Futbol Federasyonu ile Fas Kraliyet Futbol Federasyonu arasındaki uyuşmazlıkta bugün nihai kararını vererek 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin tartışmaya son noktayı koydu ve Senegal'in şampiyonluğunu teyit etti.

Mahkeme, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu'nun 17 Mart 2026 tarihli kararını iptal ederken Disiplin Kurulu'nun 11 Şubat 2026 tarihli kararını onadı.

CAS kararı doğrultusunda Senegal Milli Takımı, resmi olarak Fas 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu ilan edildi.

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Uyuşmazlık, final maçında yaşanan olaylar nedeniyle ortaya çıkmış, ardından Senegal ve Fas federasyonları arasındaki davanın karara bağlanması için Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşınmıştı.

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Afrika Futbol Konfederasyonu, CAS kararına saygı duyduğunu vurgularken kararın uygulanması için gerekli tüm adımları atacağını belirtiyor.

Böylece Spor Tahkim Mahkemesi, Afrika Uluslar Kupası'nın son turnuvasının şampiyonunun kim olduğuna dair uyuşmazlıkta perdeyi kapatarak Senegal'in şampiyonluğunu tescil etti."

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Motsepe karardan önce ne demişti?

CAF'ın açıklaması, geçen pazartesi günü şampiyonluğu kim kazanırsa kazansın karara saygı göstereceğini açıklayan Başkan Patrice Motsepe'nin tutumunu teyit ediyor.

Motsepe, yaklaşık 10 ay süren ve Afrika kıtasında geniş çaplı tartışmalara yol açan hukuki krizi sona erdiren bir gelişmede, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararına saygı göstereceği sözünü vermişti.

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Motsepe, Güney Afrika'da CAF ile bir şirket arasında düzenlenen ortaklık anlaşması imza töreninde, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun sonucu ne olursa olsun Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararını uygulamaya bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Kıtasal federasyonun başkanı, Afrika futbolunun yönetiminde dürüstlüğün, güvenilirliğin ve kurallara saygının korunması gerektiğinin altını çizdi.

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Karar neden Senegal lehine çıktı?

Mahkeme, bugün yayımlanan resmi açıklamaya göre kararın gerekçesinde, hakemin 109. dakikada oyunun yeniden başlaması için düdüğü çaldığında, iki takımın sahaya dönüp birlikte oyuna devam etme isteklerini göstermesinin ardından maçın tamamlanması için gerekli koşulların oluştuğunu değerlendirdiğini açıkladı.

Buna dayanarak Tahkim Heyeti, hakem kararının etkilerinin saha ile sınırlı kaldığını ve dolayısıyla kararın "saha kararları ilkesi" kapsamına girdiğini değerlendirdi.

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Mahkeme, Afrika Uluslar Kupası talimatlarının 82. ve 84. maddelerinin bu durumda uygulanamayacağına hükmederek, söz konusu maddelerin yalnızca bir takımın davranışı hakemi maçı kesin olarak sonlandırmaya yönelttiğinde maçın sonucunu belirlemeyi amaçladığını açıkladı.

Sonuç olarak heyet, hakemin maçı yeniden başlatma kararında herhangi bir hukuki hata yapmadığı sonucuna vardı. Bu da Fas'a finalde galibiyeti veren kararın dayandığı temeli ortadan kaldırdı.