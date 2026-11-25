Senegal Futbol Federasyonu'nun avukatlığını üstlenen İsviçreli hukukçu Serge Vittoz, Senegal Milli Takımı'nın Spor Tahkim Mahkemesi önündeki mücadelesinde dayandığı başlıca hukuki ayrıntıları açıkladı. Bu mücadele, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun Fas'ın aleyhine Senegal'e iade edilmesi kararıyla sonuçlandı.

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Bir röportajda konuşan ve sözleri Senegal'in "Seneweb" sitesi tarafından aktarılan Vittoz, savunma ekibinin dayandığı hukuki temelleri anlattı ve karar açıklanmadan önce Senegal Futbol Federasyonu'nun tutumuna neden güvendiklerini açıkladı. Vittoz ayrıca Fas tarafının sunduğu argümanlara ve Fas'ın Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararına itiraz etmek için İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurma ihtimaline de değindi.

5. madde: Senegal savunmasının temel dayanağı

Vittoz, Senegal savunmasının ağırlıklı olarak futbol kurallarının 5. maddesine dayandığını açıkladı. Bu madde, maçın yönetimi ve saha içinde yaşananlara ilişkin kararlar konusunda hakeme tam yetki tanıyor.

İsviçreli avukata göre davanın kilit noktası, final maçının hakeminin karşılaşmayı yeniden başlatma ve bitirme kararı vermesiydi. Savunma bu kararı, hakemin oyunun yönetimine ilişkin yetkilerinin bir parçası olarak değerlendirdi; taraflardan birinin maçta yaşanan olaylara itiraz etmesiyle iptal edilebilecek bir karar olarak görmedi.

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Vittoz, bu hukuki dayanağın, Fas tarafının maçın sonucunu almaya hak kazandığını kanıtlamak için Afrika Uluslar Kupası organizasyon talimatına dayanma girişimine karşı son derece önemli olduğunu belirtti.

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Avukat, Senegal savunmasının 8 Ekim'de yapılan duruşmanın ardından tutumundan emin olduğunu belirterek, kararın açıklanmasının, tutumunu savunmak için karmaşık bir hukuki mücadele veren Senegal Futbol Federasyonu için büyük bir rahatlama anlamına geldiğini vurguladı.

Senegal savunması 82. ve 84. maddelere dayanılmasını neden reddetti?

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Avukat, Fas tarafının dayandığı argümanlara da değinerek Fas'ın Afrika Uluslar Kupası organizasyon talimatının 82. ve 84. maddelerinin lafzi bir yorumuna dayandığını açıkladı.

Söz konusu iki madde, maçın hiç başlamadığı ya da sonuna ulaşmadığı durumlarla ilgili. Bu durumlar arasında takımlardan birinin sahayı kesin olarak terk etmesi de yer alıyor. Bu kurallar, talimatta belirlenen esaslar çerçevesinde tamamlanamayan maçların sonucunu belirlemeyi amaçlıyor.

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Ancak Vittoz'a göre bu hükümler, özellikle maçın hakemi karşılaşmayı yeniden başlatma ve bitirme kararı vermişken, Fas tarafının ileri sürmeye çalıştığı şekilde uygulanamaz.

Dolayısıyla hukuki anlaşmazlık, finalde yaşananların nasıl nitelendirileceği etrafında dönüyordu: Bu olaylar, 82. ve 84. maddelerde öngörülen yaptırımların uygulanmasına imkân tanıyan durumlar arasında mı yer alıyor, yoksa hakemin oyunu yeniden başlatma ve maçı bitirme yönündeki kararları oyun kurallarının 5. maddesi uyarınca onun yetkisinde mi kalıyor?

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Talimatların yorumlanmasındaki bu farklılık, Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşınan anlaşmazlığın en önemli eksenlerinden biriydi.

Güney Afrika-Senegal olayı: Fas'ın finalinden neden farklı?

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Vittoz ayrıca 2016'daki Güney Afrika-Senegal maçıyla ilgili ünlü emsali de hatırlattı. O maç, Ganalı hakem Joseph Lamptey'nin maçın sonucunu manipüle etmeye karıştığının kanıtlanmasının ardından yeniden oynatılmış, Lamptey daha sonra ömür boyu men cezası almıştı.

Avukat, söz konusu olayın Fas ile Senegal arasındaki Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin anlaşmazlıktan tamamen farklı olduğunu açıkladı. Zira önceki davada hakem kaynaklı yolsuzluk kanıtlanmıştı ve bu da maçın sonucuna müdahale için istisnai bir dayanak oluşturmuştu.

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Vittoz'un bakış açısına göre bir maçın sonucunun yeniden incelenmesi, yolsuzluk ya da manipülasyonun kanıtlanması gibi istisnai durumlarda haklı görülebilir; ancak final davasında, aynı şekilde ele alınmasına imkân tanıyacak benzer veriler bulunmuyor.

Vittoz ayrıca Afrika Futbol Konfederasyonu'nun Senegal Milli Takımı'ndaki bazı isimlere verdiği cezalarla maçın sonucunun belirlenmesine ilişkin anlaşmazlığı birbirinden ayırdı.

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Teknik direktör Pape Thiaw beş maç men cezası alırken, Ismaila Sarr ve Iliman Ndiaye birer maç men cezasına çarptırıldı; Senegal Futbol Federasyonu'na ise para cezaları verildi.

Avukat, bu cezaların maçın hukuki açıdan sona erip ermediği meselesini belirlemediğinin altını çizerek şöyle dedi: "Ancak bunun, maçın sona erip ermediğinin belirlenmesiyle hiçbir ilgisi yok."

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Brahim Diaz ve Federal Mahkeme: Bir itiraf ve hukuki hesaplar

Röportajda öne çıkan noktalardan birinde Vittoz, Brahim Diaz karşılaşmada Fas lehine verilen penaltıyı gole çevirmeyi başarsaydı Senegal'in finali sahada kaybedebileceğini kabul etti.

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Ancak avukat, sahada sportif açıdan yaşanabilecekler ile iki tarafın Spor Tahkim Mahkemesi önünde verdiği hukuki mücadele arasında ayrım yaptı.

Vittoz ayrıca turnuva talimatının 82. ve 84. maddelerinin katı bir şekilde yorumlanmasının, mahkeme önündeki dosyanın sonucunu değiştirebileceğini belirtti. Bu sözler, hukuki metinlerin yorumlanma ve final olaylarına uygulanma biçiminin önemine işaret ediyordu.

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Fas'ın atacağı bir sonraki adım konusunda ise Vittoz, İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurmanın Spor Tahkim Mahkemesi kararına itiraz etmek için mevcut tek yol olduğunu açıkladı.

Ancak bu yolun başarı şansını küçümseyen avukat, şansın çok sınırlı olduğunu söyledi. Zira Federal Mahkeme sportif davanın ayrıntılarını yeniden ele almıyor ya da olayları baştan değerlendirmiyor; incelemesini, verilen kararın geçerliliğine ilişkin belirli hukuki ve usule dair gerekçelerle sınırlı tutuyor.

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Dolayısıyla Fas tarafının, Spor Tahkim Mahkemesi'nin talimatları yorumlama biçimine ikna olmaması tek başına kararın iptali için yeterli değil; Federal Mahkeme'nin denetim alanına giren hukuki bir gerekçe sunulması gerekiyor.

Vittoz'un açıklamaları, Senegal'i savunan hukuk ekibinin bakış açısını yansıtıyor ve anlaşmazlık sürecinde dayanılan başlıca argümanlara dair bir okuma sunuyor. Federal Mahkeme önünde yapılabilecek olası bir itiraz ise kendi kurallarına tabi, ayrı bir hukuki süreç olmayı sürdürüyor.