14 Ocak tarihinde başlayan Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Sadio Mane'nin forma giyeceği maçta Senegal, Fildişi Sahili ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Gambiya ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele saat 17.00'de başlayacak.
Kullanıcılar Google'da Senegal - Gambiya maçı hangi kanalda? diyerek bu maçın yayıncısını merak ediyor. İşte detaylar...
Haberin devamı aşağıda
Senegal - Gambiya maçı hangi kanalda?
Senegal ile Gambiya arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası mücadelesi; S Sport Plus, EXXEN ve TV 8.5'ten canlı olarak yayınlanıyor.