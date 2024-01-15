Senegal - Gambiya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar Goal.com.tr'de...

14 Ocak tarihinde başlayan Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sadio Mane'nin forma giyeceği maçta Senegal, Fildişi Sahili ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Gambiya ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele saat 17.00'de başlayacak. Kullanıcılar Google'da Senegal - Gambiya maçı hangi kanalda? diyerek bu maçın yayıncısını merak ediyor. İşte detaylar... Haberin devamı aşağıda Senegal - Gambiya maçı hangi kanalda? Senegal ile Gambiya arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası mücadelesi; S Sport Plus, EXXEN ve TV 8.5'ten canlı olarak yayınlanıyor. Gelecek maçlar Africa Cup of Nations SEN CMR Maç önizlemesi Africa Cup of Nations GUI GAM Maç önizlemesi