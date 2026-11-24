Fas ile Senegal arasındaki 2025 Afrika Uluslar Kupası finali davasında yaşanan yeni bir gelişme, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) tartışmalı anlaşmazlıkla ilgili nihai kararını açıklamasına saatler kala büyük tartışmaya yol açtı. Senegalli bir site, Fas Futbol Federasyonu'nun davaya bakan hakemlerden biriyle ilgili girişimine dikkat çekti.

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Senegal'in SeneNews sitesi, “Fas panikte ve bir yargıca akıl almaz bir suçlama yöneltiyor” başlıklı bir haber yayımladı. Habere göre Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, beklenen kararın açıklanmasına yalnızca saatler kala, davadaki usulün dürüstlüğüyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir olayı bildirmek üzere Spor Tahkim Mahkemesi'ne resmi bir yazı gönderdi.

Fas'tan Senegal Futbol Federasyonu Başkanı ile yapılan telefon görüşmesine ilişkin şikâyet

Davaya yakın bir kaynağa dayandırılan habere göre Fas Federasyonu'nun hukuk danışmanı mahkemeye bir yazı gönderdi. Yazıda, anlaşmazlığı incelemekle görevli üç hakemden biri olan Alman bir avukat ile Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall arasında geçen pazar günü yapıldığı öne sürülen bir telefon görüşmesinden söz edildi.

Senegalli site, Fas Federasyonu'nun iddia edilen olayı bildirmekle yetinmeyip gerekli hukuki adımları atma hakkını saklı tuttuğunu da vurguladığını belirtti. Haber bunu, davada izlenen usule ilişkin olası itirazların ya da başvuruların zemini olarak değerlendirdi.

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Bununla birlikte haberde, sözü edilen görüşmenin içeriğini kanıtlayan ya da konuşmanın ihtilaf konusu davayla ilgili olduğunu doğrulayan herhangi bir kanıt yer almadı. Olayın niteliği de şu ana kadar tam olarak netlik kazanmadı. Senegal Federasyonu'nun açıklaması ya da Spor Tahkim Mahkemesi'nin Fas'ın bildirimine ilişkin resmi bir yanıtı da yayımlanmadı.

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Fas'ın girişimi Senegal'de neden soru işaretleri doğurdu?

Senegalli site, haberinde Fas'ın yazısının zamanlamasına odaklandı. Yazının, davadaki duruşmanın geçen 8 Ekim'de yapılmasının ve yargılama sürecinin kapanmasının ardından, kararın açıklanması için duyurulan tarihten saatler önce geldiğini vurguladı.

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Site, Fas tarafı olayın usulün sağlıklı işleyişini etkileyen bir mesele olduğunu düşünüyorsa, bunun bu aşamada gündeme getirilmesinin, mahkemeye neden daha önce bildirilmediği sorusunu doğurduğunu öne sürdü.

Habere göre bu girişim, karar açıklanmadan önce usulün dürüstlüğü konusunda şüphe uyandırma çabası olabilir. Site bunu, sonucun lehine çıkmaması halinde Fas tarafının yeni bir hukuki mücadeleye hazırlanıyor olabileceği ihtimaliyle ilişkilendirdi.

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Ancak bu yorum Senegalli sitenin görüşü olarak kalıyor ve mahkemeyi etkileme girişiminde bulunulduğunun kanıtlandığı anlamına gelmiyor.

Fas ile Senegal arasındaki krizin hikâyesi: Sahadan mahkemeye

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Krizin kökeni, Fas ve Senegal millî takımlarını karşı karşıya getiren ve normal sürenin son dakikalarında heyecanlı olaylara sahne olan 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline dayanıyor.

Fas lehine penaltı verilmesinin ardından Senegalli oyuncular, teknik direktörleri Pape Thiaw'un talimatıyla hakemin kararını protesto etmek için sahayı terk etti. Oyuncular, yaklaşık 15 dakika süren bir aranın ardından maçı tamamlamak üzere sahaya geri döndü.

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Brahim Díaz penaltıyı Panenka vuruşuyla kaçırdı, ardından Pape Gueye uzatma bölümünde Senegal'in galibiyet golünü attı ve karşılaşma sahada Senegal'in zaferiyle sona erdi.

Maçın ardından Fas Futbol Federasyonu, Senegalli oyuncuların sahayı terk etmesinin takımın maçtan çekilmiş sayılmasını gerektirdiğini öne sürerek Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu'na itirazda bulundu.

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17 Mart 2026'da Temyiz Kurulu, Senegal'in 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve galibiyetin Fas'a verilmesine karar verdi. Bu karar, Senegal Federasyonu'nu itiraz için Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurmaya yöneltti.

O tarihten bu yana iki taraf da anlaşmazlığın mahkemede çözülmesini bekliyor. Senegal, sahada kazandığı kupanın kendi hakkı olduğunda ısrar ederken Fas, Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu'nun kararına dayanıyor.

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CAS kararı Afrika futbolunun en tartışmalı krizlerinden birine son noktayı koyacak

Faslı ve Senegalli taraftarlar, bugün, 24 Kasım 2026 Salı günü açıklanması planlanan Spor Tahkim Mahkemesi kararını bekliyor. Dava, sportif sonucun sınırlarını aşarak kuralların uygulanması ve final maçında sahanın terk edilmesinin sonuçlarına ilişkin hukuki bir anlaşmazlığa dönüştü.

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Mahkemenin Fas'ın son yazısına ilişkin tutumu beklenirken, Senegalli haberde aktarılan olgular ile haberi kaleme alanların öne sürdüğü suçlamalar ve yorumlar arasında ayrım yapmak gerekiyor. Özellikle de iddia edilen görüşmenin ayrıntıları tam olarak açıklanmadı ve görüşmenin davadaki usulü etkilediğini kanıtlayan bir şey ortaya çıkmadı.

Böylece son söz, kupanın akıbetini iki taraf arasında giderek tırmanan medya tartışmalarından bağımsız olarak belirlemesi beklenen Spor Tahkim Mahkemesi'nde kalıyor.