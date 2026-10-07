Bunların büyük bölümünün hedefinde Arjantin Federasyonu Başkanı Claudio Tapia vardı. AFA patronu, son yıllardaki sportif başarılara rağmen son derece sevilmeyen bir isim olarak görülüyor. Hakkında yolsuzluk suçlamaları da bulunuyor. Ayrıca birçok taraftar, kasaya para sokmak için Albiceleste’yi sık sık kağıt üzerinde zayıf rakiplere karşı kârlı şartlarda hazırlık maçlarına çıkarmakla suçluyor.

Salı akşamı Buenos Aires’teki tamamen dolu El Monumental’de düzenlenen resmi törenin ardından Tapia’ya yönelik öfke patladı. 85 bin taraftarın önemli bir bölümü, “Chiqui Tapia, seni sıçan” diye tezahürat yaptı. Bundan da çok daha ağır hakaretler duyuldu. Ayrıca sosyal medyadaki videolar, “Seni doğuran annenin canı cehenneme” şeklinde sloganlar atıldığını da gösteriyor.

Tapia’ya yönelik öfke, görünüşe göre Messi’nin Benin’e karşı oynadığı son milli maçta gelen 3-0’lık galibiyetin hemen ardından düzenlenen drone gösterisiyle daha da alevlendi. Tüm oyuncular, stat üzerindeki dev gösteriyi izlemek için sahada kaldı. Ancak gösteri fiilen bir reklam görseliyle başladı. Sigorta şirketi 'Sancor Seguros'un logosu ve yazısı ekrana yansıtıldı. Messi, bu şirketle 2018’den beri çalışıyor.

Tapia’ya yönelik öfkenin yanı sıra şirket de hemen ardından sosyal medyada büyük tepki gördü. Drone gösterisine dair küçük bir not: Messi burada topa sağ ayağıyla vurdu, ancak kendisi yıllardır korkulan bir sol ayaklı.

Bu arada, Albiceleste’ye 208 milli maçın ardından veda etmesinin ticari yönü ağır basan bir organizasyona dönüşmesi Messi’nin de pek hoşuna gitmemiş olabilir. Gazzetta dello Sport, maç öncesinde Messi’nin bu şekilde bir veda maçına pek de hevesli olmadığını yazdı. Buna karşılık 39 yaşındaki yıldız, bu fikrin arkasında daha çok AFA’nın, milli takıma veda etmeden önce onun adıyla bir kez daha ciddi gelir elde etmek için değerlendirdiği bir fırsat olduğunu düşünüyordu.

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Sonuçta Messi’nin çok da heyecan duymadan onay verdiği belirtildi. Ancak Inter Miami forvetinin şüphelerinden bağımsız olarak da mevcut milli maç dönemi Arjantin’de tartışmalara yol açtı. Bolivya, Burkina Faso ve Benin ile, görece zayıf ve cazibesi düşük rakiplere karşı üç hazırlık maçı ayarlandı. Teknik direktör Scaloni, “Elbette daha iyi takımlara karşı oynamayı isterdim” dedi.

Barca, Messi’yi gecikmeli olarak kutladı

Messi’nin büyük gecesinde dikkat çeken bir başka ayrıntı da şu oldu: 2021 ile 2023 arasında formasını giydiği eski kulübü PSG, ona bir veda mesajı gönderdi. Son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu X üzerinden şöyle yazdı: “Arjantin ile unutulmaz bir bölümün sonu. Tadını çıkar, Leo.” Buna karşılık Messi’nin uzun yıllar formasını giydiği Barcelona’dan ilk etapta herhangi bir mesaj gelmedi.

Birkaç saat sonra Blaugrana sosyal medyada, Messi’nin 18 yıl önce Olimpiyatlar’daki zaferinden bir fotoğraf eşliğinde şu ifadeleri paylaştı: “Pekin 2008’deki bu altın madalyadan, La Albiceleste ile attığı her adımda tarih yazdığı unutulmaz bir kariyere. Arjantin formasını daha da ikonik hale getirdiğin için tebrikler, Leo!”

Rekor golcünün Barca ile ilişkisi, PSG’ye transferinden önce gerçekleşmeyen sözleşme uzatmasından bu yana en azından gergin olarak değerlendiriliyor.