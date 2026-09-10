Chicago Fire ile Inter Miami arasındaki karşılaşma, MLS'te büyük isimlerin maçıydı. Bir tarafta Bayern efsanesi Robert Lewandowski, diğer tarafta Lionel Messi, Luis Suarez ve arkadaşları vardı. Ancak özellikle bir düello sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Lewandowski, henüz 10. dakikada ev sahibi ekibi öne geçirmişti. Eski Real yıldızı Casemiro ise devrenin hemen ardından, 48. dakikada attığı golle 1-1'lik skorla maçın sonucunu belirledi.

En büyük tartışma ise maçın son bölümünde yaşandı. Yine Lewandowski, Miami'den Ian Fray'in yaptığı iddia edilen bir faulün ardından 89. dakikada ceza sahasında yere düştü, ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Konuk ekipten birkaç oyuncu 38 yaşındaki futbolcuya yönelirken, Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Rodrigo De Paul, Polonyalı yıldızı göğsünden itti. Lewandowski gülümseyerek tartışmayı geçiştirdi, ancak De Paul'un niyeti belli ki daha fazlasıydı.

Rodrigo De Paul, Robert Lewandowski'ye ne söyledi?

Bir video kaydının gösterdiğine göre De Paul'un, Polonyalı rekortmen golcüye "Sen kimsin ki, aptal?! Ben iki kez Copa America'yı ve Dünya Kupası'nı kazandım, ya sen?!" sözleriyle hakaret ettiği öne sürüldü. Lewandowski ise dışarıdan bakıldığında sakin kalmayı sürdürdü.

De Paul, Messi ile birlikte hem 2021 hem de 2024 Copa America zaferini yaşamıştı. Bugün 32 yaşında olan oyuncu, 2022'de Katar'da kazandığı Dünya Kupası şampiyonluğuyla da kariyerinin zirvesine çıktı. Buna karşılık Polonya efsanesi Lewandowski, Bialo-Czerwoni ile hiçbir zaman büyük bir şampiyonluk kazanamadı.