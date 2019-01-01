Semih Özsoy'dan sert açıklamalar: "Bunun bedelini öderler"

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, sarı lacivertlilerin Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından hakem Alper Ulusoy'u hedef aldı.

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, sarı lacivertlilerin deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Roberto Soldado'nun gördüğü kırmızı kartın oyunu etkilediğini söyleyen Özsoy, "11-11 devam etseydi maça ağırlığımızı koyabilirdik. Fakat standardın dışında çifte standart uygulanan pozisyonlara baktıkça insanın çok ağır şeyler söyleyesi geliyor. Maalesef söyleyemiyoruz. Ekici’ye yapılan faule kart gösterilmemesi, Soldado’ya verilen sarı kartın ani olarak kırmızıya dönmesi ki itirazları hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Gerekli cezaları da biz veririz." dedi.

Hakem Alper Ulusoy'a sert tepki gösteren Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat oralara nasıl geldiğine bakmak lazım ya da Mensah’ın 6 faule ve 2 tane elle pozisyonu kesmesine hiç kart gösterilmemesi ama Victor Moses’ın topu erken kullandığı için hemen sarı kart görmesi, son olarak da gol pozisyonunda defalarca izledikten sonra görüyoruz ki Serdar Aziz’in omzuna basılarak golün atılması. Tamamına baktığımız zaman ‘evet ya kötü oynadık’ bile diyemiyoruz. Kötü oynamamıza rağmen bunların tamamına biz kendimiz karar vermemiz lazımdı. Dolayısıyla karışık ve hakem kararlarının çok etkili olduğu bir maç olarak söyleyebilirim.”

Semih Özsoy'un açıklamalarından öne çıkanlar:

“Hakemlerle hiçbir zaman diyaloğumuz olmaz. Hatta acele olarak açıklama yapmamak için biraz baktık ve soruşturduk. Kendi gözümüzle gördüklerimizi biliyorduk ama sonra gördük ki hakikaten bir çifte standart olduğunu gördük.”

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“Bir bütün olarak bakacaksınız. Tabii ki her alınan kararın Kulüpler Birliği’nde arkasındayız. Fakat böyle sürdürülebilir bir durumun olmadığı da aşikar. Dolayısıyla bizim bir uyarı yapmamız, ‘biz farkındayız’ demek içindir. Yoksa biz kimseye ikaz ya da uyarı yapamayız. Ama sonuçları da ortada. Hakikaten bu kötü ve kabul edilebilir değil. Türk futboluna adına kötü.”

“İnanın eski dönemdeki gibi ‘şöyle yaparım, böyle yaptırırım, düdük astırırım’ gibi bir yapımız yok fakat Türkiye’nin gördüğünü dikkate almak durumundalar. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde de söyledim; ‘Fenerbahçemize hiçbir şey olmaz.’ Çok karakışlar gördük biz. Ama bunu yapanlar, buna alet olanlar mutlaka bunun bedelini bir şekilde bu büyük camianın karşısında, bu Türk futbolunun karşısında öderler.”

“Tolgay ile konuşmadık. Soyunma odasına giderken kendi kendine mırıldanırken duymuş söylemiş. Oraya kadar takip edebilen, her şeyi de görebilen bir hakem. Dolayısıyla keşke sahanın içindeki her şeyi de görebilselerdi."