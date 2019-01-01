Semih Özsoy: Galatasaray maçı öncesi güzel oldu

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, maçın ardından "Oldukça zorlandık ama iyi bir sonuç aldık. Galatasaray maçı öncesi iyi ve güzel oldu" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden 'de sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Semih Özsoy, derbi öncesi iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özsoy, " Ligi'nde artık kolay maç yok. Oldukça zorlandık ama iyi bir sonuç aldık. maçı öncesi iyi ve güzel oldu. Takımımızı tebrik ediyoruz. Bu zor süreçte Alanya maçından sonra sıkıntılı bir sürece girebilirdik. Galatasaray maçına hazırlanmak için çalışmalara başlıyoruz." diye konuştu.



Derbiye tam kadro çıkmayı ümit ettiklerini belirten Özsoy, "Biz bütün maçlara tam kadro gitmeye çalışıyoruz. Galatasaray maçı bizim için özel bir maç." dedi.



Aytemiz maçında yaşandığı iddia edilen kural hatasıyla ilgili konuşan Özsoy, "Alanya maçıyla ilgili talepte bulunduk. Sonuca göre bakarız." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un hafta içi yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Özsoy, "Biz gerilimden beslenen bir kulüp değiliz. Ama bu hakkımızı korumayacağız anlamına gelmez. Ali başkanın özünde ne dediğine bakmak lazım. Dediklerine kimse yanlıştır diyemez. Konuyu başka yere çekmeye gerek yok. Ali Koç her yere gider. Fenerbahçe her yerde temsil edilir. Kimse gitmese bile Ali Başkan gider." ifadelerini kullandı.



TRT'de bir yorumcunun Ersun Yanal ile ilgili yaptığı açıklamalara değinen Semih Özsoy şunları kaydetti:



"Bu hoş bir şey değil. Bizim devletimizin kanalı TRT'de Ersun hocayla ilgili patavatsızca laflar edildi. Bunlar kabul edilebilir değil. Yorumcuların kendi fikirleri diye görmüştük. Bu süreç böyle uzayıp gittikçe yöneticilerin yaptırımda bulunmamaları bizi düşündürüyor. Gerekli başvuruları yaparız. Özel kanallar özeldir ama TRT hepimizindir. Ersun hocayla ilgili söylenenler yenilir, yutulur değil. Onların böyle söylemesi bizim davamızda ne kadar haklı olduğumuzu gösterir. Camia olarak tek bir beden yapar. Kendi fikirleri kendilerini bağlar ama onlar gözümüzde yok hükmündedir."