Semih Özsoy: Bunları yanlarına bırakmayacağız

Fenerbahçe başkanvekili Semih Özsoy, Alanyaspor maçındaki hakem kararlarını ağır bir dille eleştirdi.

, Süper Lig'in 21. haftasında evinde ağırladığı ile 1-1 berabere kalıp şampiyonluk yarışında büyük bir yara alırken, maçın ardından Fenerbahçe başkanvekili Semih Özsoy sert açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe için kötü bir gece. Bizim söylediklerimizi ispatlarcasına malumun ilanı olan bir gece," diyen Özsoy, "Yanlarına kalmayacak. Bunu söylediğimiz için ceza da alacağız. Sayın Nihat Özdemir kendine göre yorumlar yapabiliyor. Yorumcular konuşuyor ama biz konuşamıyoruz. Bizi korkutamazsınız" ifadelerini kullandı.

"Pozisyonları incelemeye hiç gerek bile yok. Bugün 3 tane atsaydık, 4 tane yedireceklerdi," diyen Özsoy, "Gecenin fragmanını saat 5'te gördük, filmin tamamı da 8'de ortaya çıktı. Koltuklarında rahatça oturuyorlar şimdi ama bunları yanlarına bırakmayacağız" yorumunu yaptı.

Daha fazla takım

"Bu gece katledildiğimiz bir gece," ifadesini kullanan Özsoy, "Şapkalarını önlerine alıp düşünsünler. Bugün seyircimiz de galeyana geliyordu. Allahtan bir olay olmadı. Bundan korkuyorduk. Hakem Ümit Öztürk kariyerinin yine en iyi maçını yönetti kendi açısından ama bunu buraya kim atadı, ona bakmak lazım. Oyuncuların bile belli bir dakikadan sonra moralleri bozuldu, performansları düştü" şeklinde konuştu.