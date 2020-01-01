Semih Özsoy: Bugünden itibaren hoca arayışımız başladı

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, görevinden ayrılan Ersun Yanal ve gelecek yeni teknik direktör hakkında konuştu.

maçının ardından açıklamalarda bulunan Semih Özsoy, "Veda gecesinde hocamıza teşekkür etmek istiyoruz. Görevden gittiği halde maça çıkardığımız için eleştirilmiştik ama hocamız son ana kadar menfaatlerimiz için mücadele etti" şeklinde konuştu.

Yanal ile ayrılık sürecini değerlendiren Özsoy, "Antalya'da bir locadan veda etmek olmazdı. Ne bu anlaşma sırasında ne de süreçte parayı gündeme getirdi. Hiçbir zaman taleple karşılaşmadık. Kariyerinde, özel hayatında başarılar diliyoruz. Ersun Yanal ile ayrılık kararı maçından sonra alındı" ifadelerini kullandı.

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Yanal'ın koyu Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Özsoy, "Biz yönetimi olarak ezber bozan bir hareket yaptık. Yollarımızı ayırdığımız hocamızla Trabzonspor maçına çıktık. Bu nedense Avrupa'da farklı, bizde farklı yorumlanıyor. Avrupa'da bir teknik adam mevcut takımıyla, yeni sezon için anlaştığı takıma karşı maça çıkarken 'Ne kadar medeniler' deniyor. Biz yapınca eleştiriliyoruz" yorumunu yaptı.

Daha fazla takım

Maçı da değerlendiren Özsoy, "Çok daha net pozisyona sahiptik ama rövanşı alarak, başarılı olamadığımız, sonuna kadar takipçisi olamadığımız ligde teselli olarak Kupası'nı almayı umuyoruz. Umut verici bir sonuç oldu" dedi.

Özsoy yeni teknik direktörün kim olacağıyla ilgili bir soruya ise, "Bugünden itibaren hoca arayışımız başladı. En kısa sürede de sonuçlanıp adı konacaktır" şeklinde konuştu.