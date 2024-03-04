Semih Kılıçsoy için ilk transfer hamlesini sürpriz bir takım yapacak

Birçok Avrupa kulübünün gözleminde olan Beşiktaş'ın yetenekli golcüsü Semih Kılıçsoy için ilk transfer hamlesini Bundesliga ekibi yapabilir.

Semih Kılıçsoy, Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor

Arsenal, Atletico Madrid ve Dortmund genç yeteneği izliyor

İlk hamleyi yapacak kulüp belli oldu

NE OLDU? Galatasaray'ın Süper Lig'de Beşiktaş'ı 1-0 yendiği karşılaşmada Avrupa'nın birçok devi, Semih Kılıçsoy için gözlemcisini göndermişti. 18 yaşındaki golcüyü Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid, Borrusia Dortmund, Juventus ve Napoli gibi kulüplerin izlediği söylenirken Semih Kılıçsoy için ilk hamleyi yapacak ekip belli oldu.

BÜYÜK RESİM: Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Avrupa'nın büyük kulüpleri derbide Semih'i izledi. Semih Kılıçsoy için gelecek yaz siyah beyazlıların kapısını çalmaya ilk hazırlanan takımın Borussia Dortmund olacağı söyleniyor.

DAHA FAZLASI: Bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 karşılaşmada yer alan Semih Kılıçsoy'un 10 gol, 2 asisti var.

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçını 11 Mart'ta Gaziantep FK'ya karşı oynayacak. Ardından Antalyaspor'u konuk edecekler.