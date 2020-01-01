Semih Kaya, Sparta Prag'dan ayrıldı

Çekya ekibi Sparta Prag, sözleşmesi sona eren Semih Kaya’nın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada “Sözleşmesi sona eren Semih Kaya, serbest bir oyuncu olarak Sparta’dan ayrılıyor. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Sparta Prag’ın 2017 yazında ’dan 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 29 yaşındaki stoper, bu takımda geçirdiği 2.5 sezonda 34 resmi maçta görev yaptı.

Kariyerinin büyük bölümünü altyapısından yetiştiği Sarı Kırmızılılar’da geçiren Semih, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak bir kez daha bu formayı giyip dördüncü şampiyonluk kupasını kaldırma sevincini yaşadı.