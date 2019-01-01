Czech Liga

Semih Kaya 2 ay sonra sahaya çıktı

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Çekya liginde Sparta Prag forması giyen milli futbolcu Semih Kaya, Fastav Zlin'i 2-0 yendikleri maçta 20 Temmuz'dan beri ilk kez forma şansı buldu.

Çekya Birinci Futbol Ligi takımlarından Sparta Prag'da oynayan Semih Kaya, yaklaşık 2 ay sonra sahaya çıktı.

Sparta Prag, ligin 9. haftasında Fastav Zlin'e konuk oldu. Sparta Prag, Tetteh ve Kanga'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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20 Temmuz'daki Jablonec karşılaşmasından bu yana sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan milli stoper Semih Kaya, 90 dakika görev yaptı.

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Sparta Prag puanını 14'e yükseltirken Fastav Zlin 9 puanda kaldı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Semih, 7 remi maça çıkmıştı.

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