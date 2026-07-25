Suudi Arabistan ekibi Hilal, yaz transfer döneminin en güçlü anlaşmalarından birini gerçekleştirmekle yetinmeyerek, önümüzdeki sezon hem yerel hem de kıtasal tüm kupalarda mücadele edebilecek bir takım kurma planı çerçevesinde ileri hattı yeni bir takviye ile güçlendirmek için hamlelerini kararlı bir şekilde sürdürüyor.

"Lider", geçtiğimiz günlerde İngiltere ekibi West Ham United'dan Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i 4 sezonluk sözleşmeyle kadrosuna katmayı başarmıştı. Bonservis bedeli 70 milyon euroyu aşan bu transfer, Suudi Roshn Ligi tarihinin en pahalı anlaşmalarından biri oldu.

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'ye göre Hilal bununla yetinmeye niyetli değil ve ağırlığı yüksek yeni bir hücum transferi gerçekleştirmeyi planlıyor. Kulübün şu anki hayali ise Almanya ekibi Bayern Münih'in kanat oyuncusu Kolombiyalı Luis Diaz ile anlaşmak.

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Longari, Hilal yönetiminin Diaz'ı önceliklerinin başına koyduğunu belirtti. Kulüp, özellikle İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin yürüttüğü yeni teknik proje sonrasında takıma kanatlarda daha fazla güç ve hız kazandıracak yeni bir hücum unsuru eklemeyi amaçlıyor.

Bu, Hilal'in Bayern Münih'in yıldızlarından birini kapmaya çalıştığı ilk sefer değil. Suudi kulübü, geçtiğimiz haftalarda oyuncunun Alman kulübüyle sözleşme yenileme konusundaki müzakerelerini fırsat bilerek İngiliz forvet Harry Kane ile de görüşmelere girmişti. Ancak oyuncunun Avrupa'da kalmakta ısrar etmesi üzerine transfer başarıya ulaşmadı.

Luis Diaz'ın oyuncunun Bayern Münih kadrosundaki önemi göz önüne alındığında Hilal için büyük bir zorluk olmayı sürdürüyor. Ancak Suudi kulübü son yıllarda ses getiren transferleri gerçekleştirebilme kabiliyetini kanıtlamış durumda; bu da transfer pazarında yeni bir sürprizin kapısını açık bırakıyor.