Willem van Hanegem, Camp Nou’daki sevinme biçimi nedeniyle aldığı eleştirilerin ardından Sem Steijn’a sahip çıktı.De Kromme, Algemeen Dagblad gazetesindeki köşesinde yazdığı üzere, Feyenoord orta saha oyuncusu etrafındaki yaygaradan hiçbir şey anlamıyor..

Steijn, hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde FC Barcelona’ya karşı alınan 5-1’lik mağlubiyette takımının şeref golünü attı. Golünün ardından büyük sevinç yaşadı ve bu da Hollanda’da çok eleştirilmesine yol açtı. Söz konusu oyuncu da kısa sürede yanıt verdi. "O insanlar önce gidip Camp Nou’da bir gol atsın", dedi ESPN’e.

Van Hanegem, köşesinde, "Feyenoord oyuncusu olarak Camp Nou’da Barcelona’ya 5-1 yenilmenize rağmen doğru yolda olduğunuzu söylüyorsanız, dört gün sonra bir maçı 0-7 kazanmanız iyi olur. O zaman bir süreliğine o dırdırcılıktan kurtulursunuz, gerçi o hiçbir zaman uzağınızda değildir" diye yazdı.

82 yaşındaki eski futbolcu, "Feyenoord, PEC Zwolle’den çok daha iyiydi ve 0-7 kazanmak her hafta olan bir şey değil. O zaman sevinmeye hakkın var. Sem Steijn, sevinmenin mercek altında olduğunu biliyor. İnsanlara göre İspanya’da 4-0 gerideyken bu olmamalıydı ama buna tamamen kendisi karar verir tabii" görüşünü dile getirdi.

"Oynamayı ve gol atmayı çok istiyorsan ve Camp Nou’da gol atıyorsan, ne hissediyorsan onu yapabilirsin; bu durumda o da sevinmekti. Karışmayın buna." De Kromme ayrıca maçların abartılı şekilde pazarlanmasına da pek anlam veremiyor. "Bunda çok tuhaf bulduğum bir şey daha var: Beşinci sıradaki takımla sekizinci sıradaki takım oynadığında, o kanallar bunu şimdiden Super Sunday diye duyuruyor, artık daha neler neler."

"Her şeyi şişiriyorlar, amatörlere karşı oynanan kupa maçları haftalar öncesinden büyük büyük duyuruluyor, aklınıza gelebilecek her şey. Sonra da Steijn, Camp Nou’da gol attıktan sonra seviniyor; ki bunu Feyenoord’un çok fazla oyuncusu başaramaz ve ondan kendi yarı sahasına gülümsemeden geri koşması bekleniyor", diyerek sözlerini noktaladı.