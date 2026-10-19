Fetih'in Faslı teknik direktörü Jamal Sellami, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin 10. haftasında Halic karşısında 3-2 kaybedilen heyecanlı maçın ardından takımının taraftarlarına özür mesajı gönderdi.

Fetih, Lukas Haraslin ve Kanga'nın 33 ve 60. dakikalardaki golleriyle öne geçti, ancak Halic ayağa kalkarak üst üste 3 gol attı ve 3 değerli puanı kaptı.

Musa Barrow, 78. dakikada Halic'in ilk golünü kaydederek farkı azalttı, ardından Joshua King 84. dakikada eşitlik golünü attı.

Omar Mascarell ise 90+3. dakikada Halic'e galibiyeti getiren golü kaydetti. Böylece takımının puanı 12'ye yükselerek onuncu sıraya çıktı, Fetih ise 6 puanda kalarak 16. basamakta yer aldı.

Fetih Kulübü'nün sosyal medya platformu X'teki hesabı, Jamal Sellami'nin maç sonrası açıklamalarını paylaştı.

Faslı teknik direktör, "Maçın olumsuz sonucu nedeniyle Fetih taraftarlarından özür diliyorum. Takıma verdikleri destek ve arka çıkmalarını takdir ediyoruz" dedi.

Sellami, "Takımı geliştirmek ve daha iyi bir görüntü vermek için, özellikle yedek kulübesi düzeyinde büyük bir çalışmaya ihtiyacımız var" diye ekledi.

Faslı çalıştırıcı, "Maçın önemini biliyorduk ve iyi başladık, iki gol atmayı başardık. Ancak Halic takımı, farkı yaratan seçkin oyunculara sahip" şeklinde konuştu.

Sözlerini, "Hussam Al-Sadiq iyi imkânlara sahip ve kabul edilebilir bir performans sergiledi, ancak daha fazla zamana ihtiyacı var" diyerek tamamladı.

Fetih, Khalid Al-Atwi'nin ayrılmasının ardından takımı yönetmesi için Jamal Sellami ile bu ayın 8 Ekim'inde anlaşmaya varmıştı.