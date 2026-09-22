Umman Millî Takımı'nın teknik direktörü Faslı Tarık es-Sektiyui, Irak karşısında oynanacak beklenen mücadele öncesinde hazırlık düzeyini artırırken, birinci grup takımları arasındaki güçlü rekabetle başlayan "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası'nda ilk maçın zorluğuna dikkat çekti.

Umman Millî Takımı, turnuvanın ilk turu kapsamında Prens Abdullah el-Faysal Stadı'nda Irak Millî Takımı ile karşı karşıya gelecek. Aynı zamanda Suudi Arabistan ve Kuveyt'in de yer aldığı grupta her takım, yarı finale yükselecek iki biletten birini kapmaya çalışıyor.

Es-Sektiyui, teknik ekibin Irak'ın önceki sonuçlarını hesaba kattığını doğrularken, aynı anda mevcut koşulların farklı olduğunu da vurguladı ve basın toplantısında şunları söyledi: "Millî takımın önceki sonuçlarını dikkate alıyoruz ve tarihsel olarak geçmiş turnuvalarda mücadelelerimiz oldu. Ancak durum şu anda farklı; biz akıllı ve farklı bir şekilde yeni bir takım inşa etme sürecindeyiz."

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Şöyle devam etti: "Her açıdan hazırız ve en iyi hazırlığa ulaşmak için takım içinde yüksek bir moral var. Güçlü takımların yer aldığı toplu bir turnuvaya çıkacağız. Hedefimiz uzun vadeli ve rekabetçi bir takım inşa etmek için uzun soluklu bir vizyonumuz var."

Es-Sektiyui, açılış turundaki rakibi hakkında konuşarak Irak Millî Takımı'nın gözle görülür bir gelişme kaydettiğini ve Dünya Kupası'na katılan versiyona kıyasla kadrosunda değişiklikler yaptığını vurguladı.

Şunları söyledi: "Irak Millî Takımı ile karşılaşacağız; gelişmiş bir takım ve Dünya Kupası'na katılan kadrosunda bir dizi değişiklik yaptı. Turnuvanın en güçlü grubunda oynayacağız."

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Taraftarları mutlu etmek istiyoruz

Umman Millî Takımı oyuncusu Ahmed er-Revahi ise takımın turnuva boyunca taraftar desteğinden yararlanmayı hedeflediğini belirterek, Suudi Arabistan Krallığı'ndaki misafirperverliği övdü.

Er-Revahi şöyle konuştu: "Güzel misafirperverliği için Krallığa teşekkür ediyorum; ortam ve antrenman tesisleri harika. Taraftarlarımızın Körfez turnuvalarında özel bir tadı var ve onları mutlu etmek ile güçlü bir şekilde rekabet etmek için çalışıyoruz."

Şöyle ekledi: "Oyuncuların zihinsel faktörü önemli ve bu konuda tecrübeli bir hocamız var; geldiğinden bu yana bir dizi değişiklik yaptı. Tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan bir karışımımız var ve bu faktörden maçlarımızda yararlanacağız."

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