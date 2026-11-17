Javier Tebas başkanlığındaki LaLiga, CVC yatırım fonuyla yapılan anlaşma nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkta Real Madrid lehine çıkan yargı kararına ilişkin kulübün açıklamasına yanıt verdi.

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Real Madrid, bugün salı günü Yüksek Mahkeme'den lehine çıkan karara ilişkin bir açıklama yayımladı. Kulübün LaLiga ile süregelen anlaşmazlığında mahkeme, LaLiga'nın Madrid Bölge Mahkemesi kararına karşı yaptığı itirazı reddetti. Söz konusu karar, ligin genel kurulunun 12 Ağustos 2021'de CVC yatırım fonuyla "LaLiga Impulso" projesine ilişkin anlaşmayı onaylamak amacıyla kabul ettiği sözleşmenin iptalini onaylamıştı.

"LaLiga Impulso" projesi, İspanyol kulüplerinin gelişimi için yaklaşık 2 milyar euro aktarılmasını öngören, LaLiga ile küresel yatırım fonu CVC arasındaki stratejik bir anlaşmadır.

Proje, ligin ve kulüplerinin ticari ve dijital büyümesini hızlandırmayı ve İspanya Ligi'ni küresel bir spor eğlence kuruluşuna dönüştürmeyi amaçlıyor.

Karara göre: "Yüksek Mahkeme böylece, kulüpler süreçte yapılan değişikliklerin kapsamını, etkisini ve sonuçlarını bilip değerlendirmeye yetecek bilgiye sahip olmadan kabul edilen, olağanüstü ekonomik öneme sahip bir anlaşmanın geçersizliğine ilişkin yargısal tespitin kesinliğini teyit etmiş oluyor."

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Ancak "Mundo Deportivo" gazetesine göre LaLiga, bu belgeye yanıt vererek birkaç noktaya açıklık getirdi.

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LaLiga ilk olarak kararın, "genel kurulun daha sonra 10 Aralık 2021'de onayladığı LaLiga Impulso projesinin geçerliliğini ya da mevcut durumunu etkilemediğini" belirtti.

İkinci olarak, projenin esasa ilişkin konuları "Madrid İl Mahkemesi'nin davacı iki kulüp Real Madrid ve Athletic Bilbao'nun taleplerini reddettiği ve yapılan anlaşmaların geçerliliğini onayladığı ayrı bir davada" ele alınmıştı.

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LaLiga: Karar yalnızca şekli konularla sınırlı

LaLiga, bu kararın Ağustos 2021'de toplanan genel kurula ilişkin son derece belirli şekli konularla sınırlı olduğu görüşünde.

Bölge Mahkemesi, genel kurulun usulüne uygun şekilde toplandığı ve davacılar Real Madrid ile Athletic Bilbao'nun öne sürdüğü kusurların anlaşmayı geçersiz kılmaya yetmediği sonucuna varmıştı.

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Bilgi edinme hakkı konusunda da mahkeme, LaLiga'nın üyelerine sunduğu bilgilerin eksiksiz ve yeterli olduğuna hükmetmişti.

Buna rağmen Bölge Mahkemesi, LaLiga'nın itirazını tek bir gerekçeyle reddetti: Mahkeme, üye olmayan kulüplerin ve halka açık spor anonim şirketlerinin (SADs) süreçten etkilenmeyeceğine dair bir açıklamanın eklenmesinin, katılımcıların önceden inceleyemediği esaslı bir gündem değişikliği oluşturduğunu ve bunun bilgi edinme haklarını ihlal ettiğini değerlendirdi.

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Bunun yanı sıra LaLiga, Yüksek Mahkeme'nin davanın esasına ilişkin bir karar vermediğini, Bölge Mahkemesi'nin gerekçesini doğrulayan ya da onaylayan bir hüküm kurmadığını savunuyor.

LaLiga'ya göre Yüksek Mahkeme'nin kararı, "LaLiga'nın gündeme getirdiği esasa ilişkin konulara girmeden, itiraz için sunulan delillerin yetersizliği gerekçesiyle itirazın reddedilmesiyle sınırlı."

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LaLiga, sonuç olarak "LaLiga Impulso projesinin tamamen yürürlükte kalmaya ve olağan şekilde ilerlemeye devam ettiği, İspanyol profesyonel futbolunun modernleşmesine ve gelişimine katkı sağladığı" sonucuna varıyor.