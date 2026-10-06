Yeni Polonya milli futbolcusu transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala, BVB'de dizinden ağır sakatlanan Giannis Konstantelias'ın yerine düşünülen en güçlü adaylardan biriydi. Ancak Sarı-Siyahlılar, Polonyalı hücum cevheri yerine Arsenal'den Ethan Nwaneri'yi kiralık olarak kadrosuna kattığı için bu transfer gerçekleşmedi.

Yine de 19 yaşındaki oyuncu, birkaç aylık gecikmeyle de olsa Dortmund'a gelebilir. Zira Sky'ın haberine göre sportif direktör Ole Book, Regula ile hâlâ temasını sürdürüyor. Buna göre Regula, kış transfer döneminde BVB için yeniden gündeme gelebilir.

Ancak habere göre Zaglebie Lunin, Regula için yedi ila sekiz milyon euro talep ediyor. Yaz aylarında yaptığı büyük yatırımlar nedeniyle mali açıdan artık çok fazla hareket alanı kalmayan BVB için bu ciddi bir miktar. Ancak Luca Reggiani'nin kışın kulüpten ayrılması halinde bu durum değişebilir.

Luca Reggiani, BVB'de Regula'nın önünü açacak mı?

18 yaşındaki İtalyan geçen sezonun ikinci yarısının yükselen isimlerinden biriydi; BVB'nin stoperlerinin zaman zaman tükenmesiyle öne çıktı. Reggiani, U19 ve ikinci takımdan yukarı çekildi ve ateşin içine atıldığında da oldukça iyi bir performans sergiledi. Bundesliga'daki dördüncü maçında hatta ilk golünü de attı. Bunun ödülü profesyonel sözleşme oldu.

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Ancak bu yaz, bir kez İtalya milli takımında forma giyen oyuncu hazırlık döneminin kaybedenlerinden biri hâline geldi ve stoper sıralamasında Filippo Mane'nin gerisine düştü. Bu arada yeni transfer Joane Gadou, Nico Schlotterbeck ve Waldemar Anton, teknik direktör Niko Kovac'ın üçlü savunmasında ilk tercih konumunda.

Bild kısa süre önce, Reggiani'nin kışın Dortmund'dan ayrılmayı değerlendirdiğini yazdı. Milli maç arasına kadar Bundesliga ve Almanya Kupası'nda yalnızca iki kısa süreli forma şansı buldu. Kışın da talip sıkıntısı çekmesi beklenmiyor.

Yaz aylarında Milano'nun iki büyük kulübü AC ve Inter'in yanı sıra transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Southampton'ın da oyuncuya ilgi duyduğu öne sürüldü. Ancak Reggiani kalmayı tercih etti.

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