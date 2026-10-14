Seedorf, Hollanda Milli Takımı'nın eski forvetini Corinthians'a getirmek istiyor: "Evet, görüştük"

Clarence Seedorf, çarşamba akşamı (Hollanda saatiyle) Corinthians'ın yeni teknik direktörü olarak tanıtıldı. Yaklaşık aynı saatlerde Sky Seedorf'un, Hollanda Milli Takımı'ndan eski takım arkadaşı Jimmy Floyd Hasselbaink'ı yardımcı antrenör olarak ekibine katmak istediğini duyurdu. Eski forvet, haberi kanala doğruladı.

Hasselbaink, Seedorf'u kastederek "Evet, beni aradı" dedi. "Onu elbette çok iyi tanıyorum. Onunla birlikte futbol oynadım. Dün Madrid'den São Paulo'ya uçtu."

"Evet, konuştuk ve evet, bu haberde doğruluk payı var. Üzerinde düşünmem gereken bir konu. Yeniden antrenörlüğe dönmek istiyorum."

Şu anda 54 yaşında olan Hasselbaink, özellikle geçen on yılda antrenörlük yaptı. Nottingham Forest'ta yardımcı antrenör; Royal Antwerp, Burton Albion, QPR, Northampton ve ardından yeniden Burton'da teknik direktör olarak görev aldı.

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Burton'dan ayrılmasının üzerinden bir yıldan biraz daha kısa bir süre geçtikten sonra, Mart 2023'te İngiltere Futbol Federasyonu'nda (FA) İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate'in yardımcısı olarak göreve başladı. Bu görevde, Hollanda Milli Takımı'nın aleyhine sonuçlanan bir yarı finalin ardından 2024 Avrupa Şampiyonası finaline yükseldi.

Hasselbaink, Ağustos 2024'te FA'den ayrıldı ve o tarihten bu yana antrenörlük yapmadı. Corinthians'ın somut ilgisine ilişkin "Ama bu henüz yakın değil" diye devam etti.

Boavista, Atlético Madrid ve Chelsea gibi takımlarda oynayan eski forvet, "Bunun üzerinde düşünmem gerekiyor ama gerçekten konuştuk. Şimdilik bununla yetinelim" diyerek sözlerini tamamladı. Hasselbaink, Hollanda Milli Takımı formasıyla 23 maça çıktı. O dönemde Hollandalı futbolseverler, birbiri ardına yetişen üst düzey forvetlere alışkındı.



