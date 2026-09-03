Barcelona kulübü bugün, perşembe günü resmi bir açıklama yayımlayarak, dün taraftarları endişelendiren bir sakatlık geçiren Belçikalı oyuncusu Jessy Bicetho'nun durumu hakkında bilgi verdi.

18 yaşındaki oyuncu, çarşamba akşamı Sabadell'e karşı oynanan Katalonya Kupası finalinde geçirdiği ağır sakatlık sonrası sedyeyle sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

Görüntüler başlangıçta ciddi bir sorun olduğuna işaret ediyordu; nitekim oyuncu daha sonra sahada iki koltuk değneğiyle ve sakatlanan ayağında koruyucu bir bot ile göründü. Ancak ilk tetkikler, kanat oyuncusunun sakatlığına ilişkin endişeleri hafifletti.

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Bicetho, sakatlığının niteliğini netleştirmek için bugün, perşembe günü daha kapsamlı tıbbi tetkiklerden geçti ve bunun sol ayak bileğine gelen sert bir darbe olduğu ortaya çıktı.

Bu durum, ciddi bir sakatlıktan kurtulan oyuncuyu endişelendirdi; ancak oyuncu, iyileşmek için bir süre sahalardan uzak kalmak zorunda kalacak.

Barcelona kulübü, tetkiklerin yalnızca ayak bileğinde bir ezilme tespit ettiğini ve oyuncunun kısa süre içinde antrenmanlara dönebileceğini doğrulayan bir açıklama yayımladı.

Kulüp şu açıklamayı yaptı: "Sağlık açıklaması: Oyuncu Jessy Bicetho, dünkü maçta sol bacağından bir sakatlık geçirdi. Bu sabah yapılan tıbbi tetkikler, bunun yalnızca bir ezilme olduğunu doğruladı. Oyuncunun kısa süre içinde antrenmanlara dönmesi bekleniyor."

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Bicetho'nun bu yaz Barcelona'ya gelişi, içinde bulunulan sezonun hazırlık döneminde de olumlu izlenimler bırakmıştı. Belçikalı oyuncu, A takımla antrenman yapma fırsatı elde etmiş ve Basel'e karşı oynanan hazırlık maçının en dikkat çeken oyuncularından biri olmuştu; nitekim teknik ekibin dikkatini çeken iki gol kaydetmişti.







