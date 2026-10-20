Paris Saint-Germain'in yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, bu akşam Salı günü oynanan ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamındaki Barcelona maçında ağır göründüğü sanılan bir sakatlık yaşadı.

Sakatlık, maçın 57. dakikasında sert bir ikili mücadelenin ardından sağ ayakta meydana geldi.

Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen Gürcü yıldız maçı tamamlayamadı; teknik direktör Luis Enrique onu takım arkadaşı Magnes Akliouche ile değiştirmek zorunda kaldı.

Enrique'yi sakatlıkta endişelendiren nokta, Kvaratskhelia'nın ayağının üzerine basamaması ve takımın sağlık ekibi üyelerinin yardımıyla sahadan taşınarak çıkarılmasıydı.

Aynı dakikada Marquinhos da sakatlık nedeniyle oyundan çıktı ve yerine Illia Zabarnyi girdi.

İki sakatlık, PSG ve Barcelona'nın oyuncuları Ousmane Dembélé ve Dani Olmo ikilisinin de aynı maçın ilk yarısında iki sakatlık yaşadığı bir sırada geldi.

Dörtlünün, sakatlıkların ayrıntılarını ve beklenen sahalardan uzak kalma süresini öğrenmek için önümüzdeki birkaç saat içinde tıbbi tetkiklerden geçmesi bekleniyor.