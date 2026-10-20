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Sedyeyle çıktı: Barcelona karşısında Paris'in yıldızını ağır bir sakatlık vurdu

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
K. Kvaratskhelia
Fransa
İspanya
Gürcistan

Paris Saint-Germain'e maçta üçüncü darbe

Paris Saint-Germain'in yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, bu akşam Salı günü oynanan ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamındaki Barcelona maçında ağır göründüğü sanılan bir sakatlık yaşadı.

Sakatlık, maçın 57. dakikasında sert bir ikili mücadelenin ardından sağ ayakta meydana geldi.

Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen Gürcü yıldız maçı tamamlayamadı; teknik direktör Luis Enrique onu takım arkadaşı Magnes Akliouche ile değiştirmek zorunda kaldı.

Enrique'yi sakatlıkta endişelendiren nokta, Kvaratskhelia'nın ayağının üzerine basamaması ve takımın sağlık ekibi üyelerinin yardımıyla sahadan taşınarak çıkarılmasıydı.

Aynı dakikada Marquinhos da sakatlık nedeniyle oyundan çıktı ve yerine Illia Zabarnyi girdi.

İki sakatlık, PSG ve Barcelona'nın oyuncuları Ousmane Dembélé ve Dani Olmo ikilisinin de aynı maçın ilk yarısında iki sakatlık yaşadığı bir sırada geldi.

Dörtlünün, sakatlıkların ayrıntılarını ve beklenen sahalardan uzak kalma süresini öğrenmek için önümüzdeki birkaç saat içinde tıbbi tetkiklerden geçmesi bekleniyor.

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