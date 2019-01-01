Galatasaray'da 'seçim zorunluluğu' ortadan kalktı

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın idari ibrasızlığa tedbir konulması için 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı tedbir talebi onaylandı.

'da 23 Mart günü yapılan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan oylamada Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi idari olarak ibra edilmemişti.

Tüzüğe göre yönetim, 1 ay içerisinde seçim kararı alacak, ibra edilmediği için de aday olamayacaktı.

Mali Genel Kurul Toplantısı'nda haksız ve tartışmalı bir şekilde ibrasızlık kararı çıktığını savunan yönetim, konuyu mahkemeye taşımıştı.

Galatasaray 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın idari ibrasızlığa tedbir konulması için 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı tedbir talebi onaylandı.

Böylece tedbir kaldırılmadığı sürece, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin 1 ay içerisinde seçim kararı alma zorunluluğu ortadan kalktı.

İbrasızlık kararının iptali ve aklanma için yapılan talep konusunda ise henüz bir karar çıkmadı.