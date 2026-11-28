İtalya Futbol Federasyonu'ndaki anlaşmazlık büyüyor. Federasyonun olağanüstü komiseri Giovanni Malagò, Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı'nın başına getirilmesine ilişkin açıklamaları nedeniyle futbolcuları ve antrenörleri temsil eden iki dernekle yeni bir çatışmaya girdi. Bu gelişme, federasyon başkanlığı için yapılması beklenen seçimler öncesinde ittifakların değiştiği bir döneme denk geldi.

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Malagò, geçen haziran ayında İtalyan Futbolcular Derneği ile Antrenörler Derneği'nin desteğini alarak federasyon başkanlığı seçimini büyük farkla kazanmıştı. Ancak bu destek birkaç ay sonra el değiştirdi. Bazı belgelerin eksik olması nedeniyle seçim sonuçlarının iptal edilmesi ve yeni seçimin 14 Aralık'ta yapılmasına karar verilmesinin ardından iki dernek, Adriano Galliani'yi destekleyeceklerini açıkladı.

Son 24 saatte gerginlik daha da tırmandı. Malagò, futbolcular ve antrenörler derneklerinin Mancini'nin İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğüne atanmasını istemediğini söyledi. Bu sözlerin ardından iki taraf, açıklamalara yanıt vermek ve gerçek dışı olarak nitelendirdikleri iddiaları yalanlamak için ortak bir bildiri yayımladı.

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Haberi Football Italia'nın aktardığı bildiride şu ifadelere yer verildi: "İtalya Futbol Federasyonu'nun olağanüstü komiseri hayal gücünü serbest bıraktı, yaşanmamış tutumlar hakkında yorum yaptı ve gerçekleşmemiş olayları yeniden kurguladı. Ne İtalyan Futbolcular Derneği ne de İtalyan Antrenörler Derneği, Roberto Mancini'nin milli takımın teknik direktörü olarak seçilmesine karşı hiçbir zaman olumsuz bir tutum sergilemedi."

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İki dernek, teknik direktör seçimi konusunda görüş bildirmeyi talep etmediklerini de ekledi. Federasyonun eski başkanının bu karar konusunda kendilerine danışmadığını, tıpkı ulusal ve uluslararası düzeydeki diğer tercihlerinde, açıklamalarında ve tutumlarında da kendilerine başvurmadığı gibi, belirttiler. Dernekler, Mancini'nin atanmasına karşı olmadıklarının da altını çizdi.

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Bildiride, bu tutumun kısa süre önce Antrenörler Derneği Başkanı Renzo Ulivieri tarafından da teyit edildiği hatırlatıldı. İki dernek ayrıca 14 Aralık'taki seçimlere kadar kalan sürede kişisel çekişmelerden uzak durulması ve bunun yerine İtalyan futbolunun temel meselelerine ve yapısal sorunlarına odaklanılması çağrısında bulundu.

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Mancini, milli takım için yeni bir teknik direktör arayışında Malagò'nun ilk tercihi değildi. Malagò, uygun teknik direktörü bulma görevini daha önce Paolo Maldini ve Leonardo'ya vermişti. Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti ile temas kurulmuş, ancak iki isim de görevi kabul etmemişti.

Bu iki girişimin sonuçsuz kalmasının ardından Malagò, milli takımı çalıştırması için Andrea Pirlo ile anlaşmaya vardı. Ancak bir Rus bahis şirketiyle bağlantılı sponsorluk sözleşmesini çevreleyen tartışmalar nedeniyle bu adımı durdurdu. Sonunda yeniden Mancini'nin adı gündeme geldi ve şimdi onun seçilme şekli, Malagò ile iki dernek arasındaki anlaşmazlığın odağına dönüştü.

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