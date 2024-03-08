Seçil Erzan davasında Arda Turan: "Ben biraz safım"

Türkiye'de futbol dünyasından birçok ismin dahil olduğu Seçil Erzan davasında Arda Turan'ın ifadesi dikkat çekti.

Seçil Erzan, dördüncü kez hakim karşısına çıktı

Muslera, Arda Turan ve Emre Belözoğlu da ifade verdi

Arda Turan kendini, "Saf olmasam bu kadar para verir miydim?" ifadesiyle savundu

NE OLDU? Seçil Erzan, yüksek karlı fon vurgunu davasında bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı. 7 sanıklı davada Fernando Muslera, Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu da ifade verdi.

NE SÖYLENDİ? Seçil Erzan davasında Arda Turan mahkemede şu sözleri söyledi: "Ben biraz safım. Saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?" Ayrıca Arda Turan'ın "Seçil Erzan'ın etkin pişmanlıktan yararlansın mı?" sorusuna "Ben paramı alırsam hiç yatmasın, beni ne ilgilendirir. Zaten zarardayım" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

DAHA FAZLASI: Ayrıca Arda Turan şunları söyledi: "Ben tamamıyla Denizbank'a güvenerek verdim. Seçil Erzan Denizbank şube müdürüdür. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu sorumludur. Sahip çıkacaklardı şube müdürlerine. Ama suçludur demiyorum bakın. Denizbank şube müdürüne parayı verdim ben. Tehdit etmedim onu hakaret etmedim 7.5 milyon dolar kaybettim."

Haberin devamı aşağıda

Arda Turan, "Dolandırıldığınızı ne zaman anladınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Emre ağabey arayınca anladım. Bu konularda safım, saf olmasam bu kadar parayı verir miyim?"

SIRADA NE VAR? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu. İlk duruşmanın ardından iş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.

Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.