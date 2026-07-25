Arsenal, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ı kadrosuna katmak için ilgi gösteriyor ve transferin mali açıdan gerçekleşme olasılığını araştırmaya başladı; ancak durum hâlâ oldukça erken bir aşamada, ESPN ağına konuşan kaynaklara göre ESPN.

26 yaşındaki oyuncunun Real Madrid ile sözleşmesinde yalnızca bir yıl kaldı.

Kaynaklar, İspanyol kulübü ile oyuncunun sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamaması hâlinde, mevcut yaz transfer döneminde Vinicius için tek olası adresin Arsenal olduğunu belirtti.

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Ayrıca Real Madrid'in Leipzig'in genç kanat oyuncusu Yan Diomande'ye olan ilgisi, Vinicius'un takımdaki geleceği bağlamında değerlendirilmeli.

Vinicius, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı ile 5 maçta 4 gol kaydetti, ancak son 16 turunda Brezilya'nın Norveç karşısında elenmesini engelleyemedi.

Flamengo'dan gelen Brezilyalı yıldız, 2018 yılında Real Madrid'e katıldı ve o günden bu yana kraliyet kulübüyle birçok kupa kazandı; bunların en dikkat çekicileri iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi, üç kez İspanya Ligi, üç kez İspanya Süper Kupası ve bir kez İspanya Kral Kupası şampiyonluğu oldu.

Bu hafta içinde Arsenal, Yunan kanat oyuncusu Christos Tzolis'in Club Brugge'den transferini açıkladı; öte yandan Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard, bu ayın başlarında Arsenal'den ayrılarak Türkiye'nin Beşiktaş takımına gitti.