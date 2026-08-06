Belki de tesadüf olmayan bir çelişki içinde, Barcelona'nın Manchester City'nin orta saha yıldızı Rodri'yi kadrosuna katma müzakerelerindeki ilerlemesi, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez ile anlaşma girişimlerindeki keskin gerilemeyle aynı zamana denk geldi. Bu durum akıllara şu soruyu getiriyor: Mali kısıtlamalar Katalan kulübünü, Rodri transferini bitirmek adına "Alvarez hayalini" feda etmeye mi itti?

Alvarez, bu yaz İspanya Ligi şampiyonunun öncelikler listesinin başındaydı ve Polonyalı Robert Lewandowski'nin beklenen ayrılığını telafi etmesi hedefleniyordu. Barcelona 100 milyon euroluk bir ilk teklif sundu; ancak Atletico Madrid yönetimi bu teklife kesin bir ret ile karşılık vererek 26 yaşındaki oyuncuya sıkı sıkıya bağlı kaldığını vurguladı.

Israrcılıktan teslimiyete: Atletico kapıyı kapatıyor

Gazeteci Matteo Moretto'nun "Marca" radyosunda açıkladığına göre, Barcelona yönetimi, yaz boyunca Atletico Madrid'in sert tutumunu değiştirmeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olmasının ardından, Alvarez transferini artık pratikte imkânsız ve aynı zamanda kaybedilmiş bir dava olarak görüyor.

Barcelona, oyuncuyu ve kulübünü ikna etmek için hiçbir çabadan kaçınmadı; sportif direktör Deco bu hafta Madrid'e giderek Arjantinli forvetin menajeri Fernando Hidalgo ile bir toplantı yaptı.

Ayrıca raporlar, Alvarez'in "Rojiblancos"a baskı yapmak için önümüzdeki hafta antrenmanlara döndüğünde ayrılma isteğini yeniden teyit edebileceğini belirtiyor.

Ancak tüm bunlara rağmen Atletico herhangi bir esneklik göstermedi. Bu da Barcelona'yı beyaz bayrağı çekmeye ve transferi neredeyse imkânsız olarak değerlendirmeye itti.

Mali kriz Barcelona'yı seçim yapmaya mı zorluyor?

Alvarez transferindeki tıkanmanın Rodri ile anlaşma adımlarının hızlanmasıyla aynı zamana denk gelmesi, "Camp Nou" kulislerinde temel bir soruyu gündeme getiriyor: Yönetim, mali fair play kısıtlamaları göz önüne alındığında iki transferi birlikte finanse etmenin imkânsız olduğunu mu fark etti?

Sadece Rodri transferi kulübün kasasına 80 milyon eurodan fazlaya mal olabilir, buna büyük bir maaş da eklenince, bunu 100 milyon euroyu aşan Alvarez transferiyle birleştirmek Barcelona için bu yaz gerçekçi hesapların dışında bir mesele haline geliyor.

Deco liderliğindeki sportif yönetimin, özellikle piyasada daha düşük maliyetli başka seçenekler de bulunduğundan, forvet mevkisi pahasına orta sahayı Rodri kalibresinde bir oyuncuyla güçlendirmeye öncelik verdiği görülüyor.

Hücum seçenekleri azalıyor: Barcelona alternatif arıyor

Alvarez yarışından çekilmesinin ardından Barcelona hücum alternatiflerini araştırmaya başladı; ancak yedek seçenekler birer birer devre dışı kalmaya başladı. Joao Pedro, Chelsea ile sözleşmesini yenilemeye yaklaşırken, Ilay Junior Kroupi sakatlık nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalacak; Vesnik Aslani ise Leipzig'in eşiğinde.

Juventus'tan ayrılmasının ardından serbest kalan Sırp Dusan Vlahovic, ortaya atılan en dikkat çekici isimlerden biri olmaya devam ediyor; oyuncu, Türk ekibi Beşiktaş ile rekabetin gölgesinde Barcelona'dan bir teklif bekliyor. Ayrıca kulübe Nijeryalı Victor Osimhen'in de hizmetleri önerildi.

Soru cevapsız kalmaya devam ediyor: Barcelona'nın Alvarez'den vazgeçmesinin gerçek nedeni Rodri miydi? Katalan kulübünün orta sahanın "kayası"nı garantiye almak için hayalindeki forveti feda edip etmediğini, yoksa transferi baltalayan şeyin yalnızca Atletico Madrid'in inatçılığı mı olduğunu önümüzdeki günler ortaya koyacak.