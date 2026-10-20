İspanya La Liga'nın yayın editörlüğünden sorumlu ismi Sergio Carranza, Real Madrid ile Sevilla arasındaki karşılaşmada Arda Güler'in Peque Fernández'e yaptığı müdahalenin tekrarının gösterilmemesine yayın ekibinin karar verdiğini itiraf etmesiyle hakemlik ve televizyon yayını konusunda yeni bir tartışma başlattı. Bu durum, seyircinin izlediği görüntülerin seçim kriterlerine dair soru işaretleri doğurdu.

Carranza, "Cope" radyosuna yaptığı açıklamada, tartışmalı olaya ait görüntülerin mevcut olduğunu kabul etti ancak o anda alınan kararın bunları göstermemek yönünde olduğunu vurguladı; bunu da yayın ekibinin canlı yayın yönetiminde dayandığı editöryel kriterlere bağladı.

Carranza, tekrarın gösterilmemesi kararının yayın ekibi tarafından alınan editöryel bir karar olduğunun altını çizerek, belirli pozisyonların gösterilmesi ya da görmezden gelinmesi konusunda herhangi bir baskı veya önceden verilmiş talimat bulunduğunu reddetti.

Şunları ekledi: "Tekrar biriminin aldığı editöryel bir karardı ve vurgulamak istediğim şey, herhangi bir baskı altında olmadan çalıştığımız ve uygun gördüğümüz kararları alabildiğimizdir. Belirli görüntülerin gösterilmesi veya gösterilmemesi yönünde bir talimat yok."

Yayından sorumlu isim, yayında çalışanların spor aidiyetlerine rağmen profesyonelliklerini korumak zorunda olduklarını vurgulayarak, herkesin bir takımı tutabileceğini ancak aidiyetini işinin dışında bırakması gerektiğini söyledi.

Kylian Mbappé'nin gollerinden birinden önceki olası faul konusuna gelince Carranza, tekrarların gösterilmesi ve uygun açıların seçilmesi kararının yayın ekibine ait olduğunu açıkladı; önceliğin canlı yayına saygı göstermek ve tekrar sayısını mümkün olduğunca azaltmak olduğunu vurguladı.

Hakemin oyunu devam ettirme kararı almasının ardından pozisyonun sürdüğünü, ardından golün geldiğini belirten Carranza, eğer video teknolojisi devreye girip pozisyonu incelemek için oyunu durdursaydı, yayın ekibinin görüntüyü göstereceğini ve ona uygun açıları arayacağını açıkladı.