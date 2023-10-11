Sebastian Szymanski'nin menajeri, Polonyalı oyuncunun değerini açıkladı

Sebastian Szymanski'nin menajeri Piekarski, Polonyalı oyuncunun Fenerbahçe için değerini açıklarken Galatasaraylı taraftarlara dair itirafta bulundu.

Szymanski bu sezon 16 maçta 8 gol, 4 asiste imza attı

Menajeri, Türkiye'de herkesin onun için deli olduğunu söylüyor

Galatasaraylı taraftarların bile

NE OLDU? Feyenoord'dan Fenerbahçe'ye katılan Sebastian Szymanski performansıyla ön plana çıkmaya devam ediyor. Galatasaray'ın da istediği Polonyalı orta saha oyuncusu bu sezon 16 maçta 8 gol, 4 asiste imza attı. Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, 24 yaşındaki oyuncunun değerinin Fenerbahçe için paha biçilmez olduğunu söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Fanatik'in Polonya basınına dayandırdığı habere göre, Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski şunları söyledi: "Türk taraftarlar onun için deli oluyor. O kadar ki, geçenlerde onu İstanbul'da ziyaret ettiğimde, huzur içinde konuşabilelim diye bir yat kiraladım. Bir restoranda bile oturamazsınız (Gülüyor). Galatasaraylı taraftarlar bile onunla fotoğraf çektiriyor. Fenerbahçe'nin bugün Szymanski için 30-40 milyon Euro alabileceği söyleniyor ama bence şu anda onlar için paha biçilemez bir oyuncu."

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için Dinamo Moskova'ya 9.75 milyon euro bonservis ücreti ödemişti. 24 yaşındaki orta saha ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandı.